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58歲身障男坐輪椅穿越路口陷險境 警協助脫困

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

新竹縣58歲鄭姓男子每周五固定到苗栗縣苑裡鎮李綜合醫院洗腎，昨天傍晚他洗完腎坐輪椅要穿越中山路到火車站，但當時正是下班的交通尖峰時刻 ，他的輪椅在車陣中行進緩慢，一時險象環生，通霄警分局山腳派出所執行交通稽查員警行經路口發現狀況，即刻趨前指揮來往車輛通行，並幫忙推送鄭男到火車站，安全護送他搭火車返家，結束一場「馬路驚魂記」。

山腳派出所警員陳資仁昨天傍晚5點20分執行交通稽查勤務，行經苑裡鎮中山路與和平路口時，發現鄭姓男子乘坐輪椅穿梭車流中，當時正是下班車潮壅塞時段，陳擔心發生意外，立即上前指揮來往車輛通行，隨後並協助推送輪椅，將鄭姓男子送到苑裡火車站前廣場安全處。

鄭姓男子持有身障手冊，他向警方表示患有慢性疾病以致行動不便，平日都以輪椅代步，每周五都從竹東鎮家中搭火車到苑裡李綜合醫院洗腎，昨天因家人臨時有事，所以沒有陪同到醫院，感謝警員主動趨前協助。

通霄警分局表示，近年來國內身心障礙的人口有逐年增加趨勢，如家中有身障成員，家庭功能性的強固與家人給予的關懷，直接影響身障者身心健康。對身障者外出時最好能有家人陪伴，此外也呼籲大眾主動關心家中身障者安全，留意他們活動範圍，以防危險發生。

鄭姓男子昨天傍晚坐輪椅要穿越苑裡鎮中山路到火車站，但當時正是下班交通尖峰時刻 ，輪椅在車陣中行進緩慢，一時險象環生。圖／警方提供
鄭姓男子昨天傍晚坐輪椅要穿越苑裡鎮中山路到火車站，但當時正是下班交通尖峰時刻 ，輪椅在車陣中行進緩慢，一時險象環生。圖／警方提供
鄭姓男子昨天傍晚坐輪椅要穿越苑裡鎮中山路到火車站，但當時正是下班交通尖峰時刻 ，輪椅在車陣中行進緩慢，一時險象環生，經員警協助推送終於順利穿越路口到達安全位置。圖／警方提供
鄭姓男子昨天傍晚坐輪椅要穿越苑裡鎮中山路到火車站，但當時正是下班交通尖峰時刻 ，輪椅在車陣中行進緩慢，一時險象環生，經員警協助推送終於順利穿越路口到達安全位置。圖／警方提供
鄭姓男子昨天傍晚坐輪椅要穿越苑裡鎮中山路到火車站，但當時正是下班交通尖峰時刻 ，輪椅在車陣中行進緩慢，一時險象環生。圖／警方提供
鄭姓男子昨天傍晚坐輪椅要穿越苑裡鎮中山路到火車站，但當時正是下班交通尖峰時刻 ，輪椅在車陣中行進緩慢，一時險象環生。圖／警方提供
鄭姓男子昨天傍晚坐輪椅要穿越苑裡鎮中山路到火車站，但當時正是下班交通尖峰時刻 ，輪椅在車陣中行進緩慢，一時險象環生。圖／警方提供
鄭姓男子昨天傍晚坐輪椅要穿越苑裡鎮中山路到火車站，但當時正是下班交通尖峰時刻 ，輪椅在車陣中行進緩慢，一時險象環生。圖／警方提供

身障者 火車站 洗腎

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