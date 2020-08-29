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影／9月起路口交通大執法 苗栗10大違規路口加強取締
駕駛人及行人注意了！苗栗縣警察局配合警政署維護路口交通安全，9月1日起將持續1個月在全縣執行路口安全大執法，取締重點項目包括汽機車不停讓行人、 車輛轉向不暫停讓行人優先通行、汽機車闖紅燈及紅燈右轉、行人未依規定行走行人穿越道及未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路；縣警局及警分局屆時也將針對全縣各地違規件數最多的10大交通違規路口取締，相關違規情況最高可處7200元罰鍰。
縣警局交通隊指出，從去年1月到今6月縣內統計違規件數最多的路口分別是公館鄉台6線與苗26線口(1187件)、苗栗市中華路與國華路口(705件)、頭份市中央路與中興路口(547件)、頭份市自強路與東民路口(451件)、竹南鎮公義路與科學路口(370件)、竹南鎮科專7路與科專2路口(355件)、頭份市親民路與信德路口(274件)、苗栗市台13線與聯大路口(241件)、頭份市自強路與信東路口(240件)、苗栗市國華路與國華路539巷口(234件)。
10大交通事故路口分別是頭份市中華路與自強路口(發生38件、受傷22)、頭份市中正路與信東路口(32件、18)、頭份市東民路與東民六街口(27件、27)、頭份市中央路與自強路口(24件、11人)、苗栗市中山路與信義街口(19件、24人)、竹南鎮台61線與龍江街口(19件、20人)、苗栗市國華路與至公路口(18件、20人)、竹南鎮博愛街與環市路口(17件、19人)、竹南鎮博愛街與大營路口(16件、19人)、竹南鎮功明街與博愛路口(16件、18人)。
交通隊表示，路口交通安全大執法期間除了全縣10大違規路口、交通事故路口將加強取締，各警分局也會針對易違規、易肇事路口加強執法，呼籲民眾及駕駛人務必遵守交通規則，確保行的安全。
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