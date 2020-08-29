影／時間齒輪停擺在30年前 8旬迷失翁自稱54歲警助返家

81歲的林姓老翁疑患有失智症，日前出門吃晚餐後在附近散步，卻走到迷失，熱心的義交察覺有異趕緊報警求助，林向警方表示自己今年54歲，一個人在附近租屋，出門吃晚餐卻忘記回家的路。員警立即透過人臉辨識系統查出林姓老翁的身分及住址，見他行動不甚方便，擔心他再次走失，便熱心直接將他安全護送返家。

台中市警三分局東區分駐所員警，於8月19日下午執行巡邏勤務時，接獲民眾報案稱在東區進德路與復興東路口疑似有迷失老人需要協助，現場熱心的義交向警方表示，他見這名老翁短短一段路就走了3分鐘，上前詢問後發現他疑似迷路，因此才請警方前來協助。

警員林冠佑、林志明立即詢問老翁姓名及住址，沒想到林姓老翁，竟笑著對警方表示自己今年才54歲，獨自在附近租屋，出門吃晚餐後在附近散散步，卻越走越遠一時忘記怎麼回家，只記得自己住在練武路隔壁，並說出自家的門牌號碼。

員警也使用透過人臉辨識系統查詢，確認眼前這名林姓老翁其實已經81歲了，住址也和林翁所述有些許出入。