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少年無照騎車載少女 摔落10公尺橋下都受傷
台中市外埔區昨天發生車禍，17歲少年無照騎機車載一名少女，疑不慎撞護欄後，摔落10公尺深橋下，二人都受傷，少年傷勢較嚴重，都在醫院治療中。
陳姓少年昨天騎機車載何姓少女，在外埔區水美橋撞到護欄，摔落10公尺深橋下，消防隊救護員到場時，少年和少女意識清楚，少年仍在滑手機。
消防局派外埔、大安及幼獅分隊出動消防車2輛、救護車2輛、消防人員9名，由隊員江政憲帶隊前往搶救，少年雙腳撕裂傷及擦傷、意識清楚，由大甲李綜合救護車送醫，少女雙腳撕裂傷及擦傷、意識清楚，也由大甲光田救護車送醫。
少年傷勢較嚴重，脊椎 爆裂性骨折，緊急手術，少女也有多處挫傷和撕裂傷，警方將等少年出院，釐清車禍原因，並追究他無照騎車責任。
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