草屯大觀市場凌晨火警 外籍看護抱著失智阿嬤逃生

南投縣草屯鎮大觀市場攤販區今天凌晨3時38分火警，造成1戶住宅及2處攤販受損，不過，隔壁住戶裝設住宅火災警報器發揮功效發出警報，讓屋內外籍看護行動及時抱著行動不便的老阿嬤順利逃生，無人受傷。

今天3時38分南投縣消防局接獲報案，草屯鎮大觀市場火警，因為攤販相當密集，為了避免火勢擴大延燒，消防局第一大隊、草屯、中興、碧興、南投、鳳鳴、爽文、雙冬各分隊14輛消防車、消防人員26人趕往搶救，草屯義消前往支援。雖然火勢猛烈，但打火弟兄分頭灌救控制火勢，造成1戶民宅、2處攤販受損，燃燒面積約220平方公尺，幸好搶救及時，沒有人員傷亡。

第一大隊長林易慶詢問現場關係人，紀姓屋主表示，母親患失智症與外籍看護同住在市場旁住宅，最近草屯消防分隊免費補助裝設1顆住宅用火災警報器，他為了防護住家安全，自己再購置3顆住警器，將屋內各房間都裝設住警器。在本次的火災事件，樓下住警器發出警報聲，睡在2樓的外勞聽到聲音，迅速將屋主母親抱出逃生，免去一場災禍。