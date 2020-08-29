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基隆仁愛市場大樓多塊30公斤磚牆砸落 民眾攤商嚇壞

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市仁愛市場大樓靠仁四路側的1樓頂外牆牆面，日前發生大面積水泥、磚塊整片崩落，幸好當時攤商還沒有營業，只有砸到遮雨棚及機車停放區，附近民眾都直呼好險，萬一砸到人後果不堪設想。市場管委會表示，1樓不屬市場範圍，將由商家自行處理。

仁愛市場大樓已興建30多年，是基隆市重要市場，每天人潮很多，1樓是傳統市場的攤位，有賣豬肉、蔬果、鮮魚、衣服等，2樓則有熟食、餐廳等，每天騎樓人潮川流不息，大樓外機車停車格也多停滿。

據現場攤商表示，27日上午9點多，靠仁四路一側的1樓頂外牆突然崩下來一大片，有3大塊，都是磚塊連著水泥整個掉落，磚牆跟遮雨遮帆布一起掉落，砸在騎樓下方與機車停車區。攤商說，實在很嚇人，現在還有一塊磚懸在半空中，每塊都約有有30公斤重，很嚇人。

攤商說，幸好當時還沒有營業，沒有砸到人。李姓民眾說，當時有經過看到，覺得好危險，萬一有人經過，被這麼大的磚塊砸到後果不堪設相，每天人潮很多，要趕快修復，「否則要戴安全帽了」。

市場管委會表示，1樓靠馬路的商家不屬市場管理的範圍，要私人的店家，要由商家房屋所有人修復。

民眾說，2013年基隆市最高大樓麗榮皇冠大樓，曾發生外牆大理石外牆剝落，砸死一名婦人頭部。外牆剝落問題不容輕忽。

基隆仁愛市場大樓外牆，多塊30公斤磚牆砸落，民眾直呼危險。記者游明煌／翻攝
基隆仁愛市場大樓外牆，多塊30公斤磚牆砸落，民眾直呼危險。記者游明煌／翻攝
基隆仁愛市場大樓外牆，多塊30公斤磚牆砸落，民眾直呼危險。記者游明煌／翻攝
基隆仁愛市場大樓外牆，多塊30公斤磚牆砸落，民眾直呼危險。記者游明煌／翻攝

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