影／黃湯下肚敬酒引糾紛 被自家友打得滿臉是血

台中市南屯區某KTV今天凌晨發生鬥毆案，轄區警網趕到後，發現林姓男子滿臉是血，警查出疑似因敬酒產生口角進而引發爭執，林遭友人毆打致耳朵、手部受傷，對方傷人後即結帳離開，警聯繫救護車前來將林載往醫院診治。

中市警四分局南屯派出所員警，今天凌晨2時40分許接獲報案稱於轄內某KTV包廂內有人受傷需就醫，獲報後立即派遣員警趕往現場查處，果於包廂內發現林男（23歲）受傷需就醫。

警方查出，林男與友人在包廂內飲酒，疑似因敬酒產生口角進而引發爭執，後遭其友人毆打致耳朵、手部受傷，對方傷人後即結帳離開，清潔人員入內發現有人受傷故而報警。

林男酒醉又受傷情緒激動，一度拒絕接受救治，員警一邊安撫一邊通知其家人前來照護，方才接受診治，所幸救治後並無大礙，警方除待林男酒醒詢問其案發經過外，另調閱周邊監視器釐清一同歡唱的人員身分，以還原事件始末。