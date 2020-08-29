草屯大觀市場火警多攤燒毀 住警器暗夜大響救命

南投縣草屯鎮大觀市場今天凌晨發生火警，現場火勢猛烈，初估有3個攤位遭燒毀，所幸無人員受傷，詳細起火原因待釐清；有住戶因屋內安裝住警器，沉睡中警報大響而順利逃命。

南投縣政府消防局凌晨3時38分接獲報案指出，草屯鎮芬草路一段大觀市場發生商店攤販火警，立即調派第一大隊草屯、中興、碧興、南投、鳳鳴、爽文、雙冬等分隊共消防車14輛、消防員26人、役男1人及群呼義消支援，由第一大隊長林易慶指揮。

消防人車趕抵後拉起多條水線搶救，也用工具切開鐵捲門，暗夜火警驚醒附近居民，紛紛表達關心「希望一切平安」，所幸火勢清晨5時5分撲滅後，經查無人員受傷受困，消防局表示，現場為大觀市場商店攤販區，燃燒面積約220平方公尺，財物損失約新台幣90萬元。

由於今天是假日，加上接近中元節，市場交易本來就很熱絡，一名業者說，火警善後導致原本擁擠的交通更混亂；一名受災業者透過臉書（Facebook）社團表示，鵝肉攤位因火災無法營業，要向先前下中元節訂單的客人致歉，因生財器具及所有訂單資料全部燒毀，短期內無法營業，中元節訂單取消，人員均安。

林易慶說，此案除搶救火災，住宅用火災警報器也成功發揮功能，一家金紙行住著失智又行動不便老婦及看顧移工，日前由消防局安裝1個警報器，業者再自購3個，凌晨起火當時，外籍移工被警報器聲響驚醒，下樓查看才發現隔壁攤位起火，趕緊抱著老人家順利逃命。

有受災業者見發生火災，一度情緒激動想衝進火場拿物品，所幸被阻止，否則恐遭崩塌的雨遮困住；許多草屯人非常關心這起菜市場火警，紛紛在臉書社團留言為受災業者打氣「人平安就好」、「請振作，加油」、「顧客能體諒，期待重新開張」，也有居民對辛苦救災的警義消說「辛苦了」。