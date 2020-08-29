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守護山區25年員警曾組「愛心三人組」9月退休地方不捨

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市玉井警分局楠西所副所長黃丁柱人稱「阿柱」或「柱哥」，他從警32年為了陪伴父母回到山區服務長達25年，不僅事親至孝且有愛心，在偏鄉山區常看到老人及弱勢，就利用休假日開車山上送物資，9月2日將退休，玉井警分局長楊青垂與同仁頒贈退休紀念品歡送，感謝他32年來從警認真付出與無私奉獻。

黃丁柱畢業於台灣省警察學校警員班第125期，民國77年畢業後，歷任台灣省保安警察第一總隊隊員、台灣省保安警察第五總隊隊員、台南縣警察局永康分局等職務，因住在玉井地區年邁雙親的殷殷盼望，79年請調至玉井分局返鄉服務迄今，從警32年中25年警職生涯都奉獻給玉井分局及偏鄉楠西山區。

黃丁柱在警察工作的努力投入與奉獻，為民服務備受地方居民好評，在偏鄉山區，多次尋獲意圖親生、失智、失蹤、受困遊客及身分不明人口，協助民眾返家團圓，熱心助人，對地方付出貢獻令人佩服，更難得的是愛心不落人後。

黃丁柱親民又有愛心，經常臉帶微笑，偏鄉服務常看到山區很多弱勢家庭，早年與當地一家超市女老闆袁玉霞及已退休的楠西分駐所前所長王者音成立「愛心三人組」，出錢出力一起做愛心。

不只服務轄區的龜丹、密枝、灣丘、照興等偏遠山區，都有他們的足跡，甚至還跨區到鄰近縣市山區，開車越嶺將物資送到老人或弱勢手上，有些人住家很偏僻，要繞很遠的山路，看到黃丁柱前送物資時，都感動不已。

分局長楊青垂公開表揚及感謝黃丁柱為楠西地區的治安、交通付出與奉獻，因人生規畫申請退休，縱使百般的不捨，還是祝福其退休後人生過得更精采，也叮嚀退休後能注重養身，並期盼能時常回到分局走動並傳承後進警察經驗，繼續作警察的後盾。

台南市玉井警楠西分駐所副所長黃丁柱（右）9月2日榮退，分局長楊青垂（左）給予祝福。圖／玉井警分局提供
台南市玉井警楠西分駐所副所長黃丁柱（右）9月2日榮退，分局長楊青垂（左）給予祝福。圖／玉井警分局提供
台南市玉井警楠西分駐所副所長黃丁柱（右九）9月2日榮退，同事給予祝福。圖／玉井警分局提供
台南市玉井警楠西分駐所副所長黃丁柱（右九）9月2日榮退，同事給予祝福。圖／玉井警分局提供

警察 愛心 偏鄉

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