影／台南北區連鎖藥局凌晨火警 2樓竄出明火1小時撲滅

台南市北區西門路四段丁丁藥局今天凌晨3時54分傳出火警，消防局救災救護指揮中心據報建物2樓冒出大量濃煙，前後調派3梯次大批人車，馳往現場灌救，抵達現場後發現2樓竄出明火，警消破門而入，並布水線出水灌救，但也因內部陳設及裝潢緣故，花了時間找到通往2樓樓梯，約1小時撲滅火勢，當時無人員在店內，無人受困受傷。消防局表示，起火原因仍待調查。

丁丁藥房副店長據報後心急如焚的趕往現場，表示關店前均提醒店員關閉電源，不清楚為何傳出火警。經現場指揮官詢問，副店長指出，藥房1樓後方貯放酒精易燃物，2樓設有發電機及空調等物，會不會與相關電路有關。

因為這場火勢，屋內貯放藥品及商品幾乎付之一炬，初估損失約10萬元左右。至於起火原因，店家表示，需要火場鑑調，進一步釐清。