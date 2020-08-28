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高雄旗津救溺 父親為救小孩遭海水帶走
高雄市旗津海岸今天下午傳李姓男子落海失蹤，海巡及消防單位訪查，發現帶兒子到旗津海岸玩水的李姓男子，因為大兒子下海玩水遭海水帶走，他下水搶救兒子，兒子被海水沖上岸，他卻無力上岸，反遭海水沖走而失蹤，目前仍搜救中。
40歲的李姓男子趁暑假即將結束，今天下午帶11歲及8歲讀國小的兒子，到旗津福興宮後方沙灘玩水，父子3人都下去戲水。
據目擊者向海巡及消防員說，今天下午3點多，這位父親在小兒子上岸後，見大兒子遭突來的海浪捲走，在距離沙灘約10多公尺的海域，體力不支，游不上岸，這位父親急忙過去要救兒子，在快到沙灘時，兒子被海浪沖上岸，但是父親卻可能已經沒力氣，才被大浪帶走。
海巡署第七巡防區指揮部接獲民眾打「118」報案，通報高雄市消防局協助救人，海巡、消防人員趕抵事發海岸，只見李的2個兒子，大兒子遭海水輕微嗆傷，送旗津醫院治療，已無大礙。海巡申請空勤總隊派遣空偵機投入搜救，但到今天傍晚6點，還未尋獲李姓男子，仍持續擴大搜救中。
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