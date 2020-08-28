中雪山230林道又傳墜谷意外 直升機吊掛無法進行先返航

中雪山230林道又傳墜谷意外！苗栗縣消防局今天中午近1點時接獲通報，一行8人的登山隊行經中雪山230林道28公里處，其中59歲的王姓登山客不慎掉落山谷約50公尺，救援人員趕抵，發現墜谷登山客頭部有撕裂傷、右手肘骨折，經出動直升機進行吊掛作業，但傍晚5點23分 空勤總隊通報現場因地形關係無法吊掛，目前直升機已先行返航。

8月22日苗栗縣泰安鄉中雪山附近發生山域事故，一行5名登山客往230林道登山口方向下山，但57歲趙姓女登山客在下山途中迷途失聯，苗栗縣消防局連日來出動多梯次人員前往救援，但26日下午搜救隊員田志中不慎滑落10公尺陡坡導致左手腕骨折，當天傍晚由直升機吊掛到苗栗縣立體育場，送往毗鄰的衛福部苗栗醫院救治。

苗栗縣消防局表示，22日失聯的女性登山客迄今已7天仍未尋獲，消防局今天又派出一批搜救人員前往，不料今天中午12點55分接獲報案，又有一支8人的登山隊發生一名隊員墜谷意外，目前救援中，空勤總隊直升機下午4點52分起飛前往，但抵達後因地形無法吊掛，直升機先行返航。

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