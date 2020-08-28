影／機車騎士回頭比中指 下一秒慘兮兮

馬姓男子騎機車經過高雄市鳳山區，疑不滿之前計程車變換車道速度緩慢，他超越計程車時，還轉轉身回頭，朝計程車司機比中指，未留意前方車況，比過中指的下秒鐘，便追撞上他前方的機車，摔得人仰馬翻，他不但自己摔傷，還因後車追撞前車得負全責，須賠前方騎士的損失，還吃罰單。

今天上午，有臉書網友將這段僅長度10秒鐘的影片，貼上臉書「運轉手之戀」網頁，除了載明車禍發生地點，還刻意標籤「比中指的代價」。

據警方了解，影片上肇事的馬姓男子在8月25日下午4點多，騎機車經過高雄市鳳山區澄清路，因先前對計程車變換車道速度緩慢，當他準備超越計程車，便邊騎車邊轉身，向計程車比中指，卻在他回過頭，發現前方有謝姓男子的機車，但已來不及煞車，追撞上謝的重機車，雙方摔下車，2人都輕微擦傷。網友看過影片，紛紛留言，有人稱「療癒」，還有人留言「自食其果」。

當天高雄市鳳山警分局據報，對馬、謝2騎士酒測，都無酒駕情事，計程車司機並沒留下，也沒對肇事的馬姓男子提告，初步肇事原因是馬姓男子未注意前方車況，追撞肇事。