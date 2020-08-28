無人在車內？車突倒退輾死人 檢追查釐清中

台中市新社區王姓婦人日前駕車載施姓丈夫返家，2人皆下車，車子尚未熄火，車內有3隻狗，車子突然倒退輾斃施男，檢察官相驗後，以當時王婦及施男皆在車外，確定施男是意外死亡，但本案尚未結案，仍在偵查中，檢察官認本案有疑點，指揮警方請專家鑑識車輛有無故障、現場地勢高低、車內的狗有無碰觸排檔桿的可能，了解肇事原因，追查是否要負過失致死刑責。

26日晚間8時，守望相助隊員巡邏經過新社區中和街民宅，發現尚未熄火的轎車橫停路中央，地上有血跡，施男被壓在車下，王婦站在旁不知所措，守望相助隊員等人，合力抬車救出施男，送東勢農民醫院急救，但施男胸部受重創，仍因傷勢嚴重不治。

警方調查，王婦當晚駕車載丈夫施男返回新社區住處庭院，車子未熄火，車內有3隻狗（1大2小），施先下車走向車後關閉庭院大門，王婦也接著下車開左後車門取物，這時車子突然往後倒退輾過施男，衝破庭院大門，撞上護欄才停下。

台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠今天表示，該案由檢察官洪國朝率法醫相驗，以當時王婦及施男皆在車外，施男遭倒退的車子輾斃，確定施男是意外死亡，但本案仍在偵查中，尚未結案。

卓俊忠表示偵辦檢察官認本案仍有諸多疑點待查，指揮警方請專家鑑識車輛有無故障、現場環境地勢的高低、車內的狗有無碰觸排檔桿的可能、或其他，了解肇事的原因，追查是否要負過失致死刑責。