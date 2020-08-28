攀八通關古道不慎墜谷 66歲山友骨折吊掛送醫

八通關越嶺古道再傳出山難，一支4人登山隊本月20日入山，要以7天時間攀登古道，其中一名66歲李姓登山客在26公里處的石洞溪谷不慎摔落百米山谷，花蓮消防局前天獲報後，連日上山救援，將傷患搬抬到空曠處，今天在空勤黑鷹直升機協助下，吊掛下山送醫。

花蓮縣消防局前天中午獲報後，與義消、林務局、玉山國家公園管理處，連續兩天出動兩梯次共12名救難人力，徒步上山。第一梯次救難人員昨天中午接觸到李姓傷患，將他搬抬上步道，由隊員陪同過夜，第二梯次救難人員今晨從瓦拉米山屋出發，與傷患接觸後，抬上捲式擔架，搬抬到空曠處等待救援。

空勤總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊黑鷹直升機今早出動，上午近9時吊掛成功，送往花蓮德興棒球場降落，再轉送慈濟醫院治療。李姓傷患左側髖骨骨折，有輕微腦震盪。

消防局第三大隊表示，這支登山隊伍共3男1女，事先有申請入山，由37歲陳姓領隊帶領，本月20日從台東向陽入山，原本預定26日從花蓮南安下山，就在最後一天，發生墜谷意外。

今年暑假因為疫情趨緩，登山者多，八通關越嶺古道也發生多起登山意外，包括7月4日57歲女山友墜谷受傷、20日77歲男山友高山症發作、25日一名60歲女山友墜谷，頭部撕裂傷，這個月13日一名40多歲李姓山友在多美麗駐在所附近摔落百公尺的邊坡獲救，連同這次墜谷意外，已是7月已來第5起山難。

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