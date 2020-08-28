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最美的風景！女警雨中為老婦穿雨衣感動人心
「最美的女警就是您」、「彰化最美風景」…，彰化分局大埔派出所巡佐王程賢、警員黃鈺絜8月27日巡邏時，在成功公園外中山路上，為一名行動不便的陳姓老婦人穿上雨衣，並載她回家。這個動人畫面被路人拍下，po上社群後，感動許多人，彰化警分局分局長林崇志也從社群看到，決定表揚黃鈺絜的義行。
當時，這名疑似迷路的老婦人坐於路旁，巡邏經過的巡佐王程賢、警員黃鈺絜，主動上前關懷，黃鈺絜發現陳姓老婦人慌張無助，口齒不清，無法詳述自身年籍及住處，且右腿裹傷一拐一拐，無法正常行走。
由於當時正下著雨，黃鈺絜並幫老婦人穿上雨衣，在查證出老婦人住址後，協助她返家，家屬十分感謝。
黃鈺絜是警察特考班結業，她為老婦人穿雨衣的一幕，正好被路過民眾用手機捕捉到，並張貼上社群「彰化人大小事 」，獲得熱烈回響，到今天下午為止，即有一萬個讚，近300人留言，「美麗有愛心的好女警，真正的人民保姆」、「最美的女警就是您」、「彰化最美風景」…等。
黃鈺絜的暖心與義舉，彰化縣察局將提報好人好事，接受公開表揚。
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