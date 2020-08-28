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影／驚！豆漿店一死二傷 火災瞬間閃燃畫面曝光
彰化縣員林市莒光路永和豆漿店今天清晨 4點多發生火警，造成一死二傷，疑因是員工換瓦斯時釀災，根據監視錄影器看來，死者巫姓員工在換瓦斯時，二名女員工在旁邊緊張觀看，一名女員工突靠近爐火，就突發生閃燃大火，二名女員工被燒到逃開，巫男來不及逃生被燒死。
消防局第二大隊大隊長徐溫聰表示，由於時豆漿店正在營業，女員工靠近爐火到底是要開爐火或是開爐火，還需再釐清。
員林西區分隊長黃偉良說，今天清晨4時3分莒光路與靜修路口豆漿店通報火警，即出動員林西區分隊、員林分隊、大村消防隊等出動各式消防車10輛、消防人員22人前往搶救，4時12分即撲滅撲滅火勢，但現場發現29 歲巫姓男子已被燒死。
初步了解豆漿店疑因蒸包子鍋沒瓦斯，巫姓員工要換裝瓦斯桶，卻發生火警，巫男來不及逃生，當場被大火燒得焦黑慘死，另二名陳姓(61歲)和阮姓(39歲)員工燒傷送員林基督教醫院救治中。
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