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花蓮八通關古道再傳墜谷意外 登山客吊掛送醫

中央社 / 花蓮縣28日電

八通關越嶺古道再傳山難，66歲男性登山客行經石洞營地附近，不慎摔落百米深谷，花蓮消防局出動2梯次人力徒步上山救援，今天清晨會合後，申請空勤總隊支援吊掛下山送醫治療。

花蓮縣消防局第三大隊指出，這團登山隊共3男1女，由37歲陳姓領隊帶路，有申請入園許可，20日從台東嘉明湖國家步道入山，7天行程從花蓮南安登山口完成路途。

不過，26日最後一天行程出發不久，來自台中的李姓隊員不慎摔落百米邊坡，同行團員通報指出，墜落位置在八通關古道約26公里處，石洞營地附近，患者頭部有外傷，髖骨疑似骨折無法行走，成員下切紮營陪伴，等待救援。

花蓮縣消防局26日獲報後，當天先派遣第1梯次救難人員徒步上山，昨天中午接觸到患者後，協力將患者搬運上步道，第2梯次救難人員昨天出發後，今天清晨趕到事故現場會合，協助尋找合適吊掛地點，12名救援人力包括警義消、林務局及玉山國家公園管理處等。

花蓮縣消防局向空勤總隊申請，今天上午由空勤花蓮駐地勤務第1大隊第3隊出動NA-701黑鷹直升機從花蓮機場起飛，8時49分順利完成吊掛任務，9時19分在德興棒球場落地，由救護車將患者送往花蓮慈濟醫院救治，無生命危險。

八通關古道暑期山難意外多，7月至今累計第5起；7月4日57歲女山友墜谷受傷、20日77歲男山友高山症發作、25日60歲女山友墜谷頭部撕裂傷，8月13日40多歲李姓山友在多美麗駐在所附近，摔落百米邊坡，都由花蓮縣消防局及空勤總隊及時救援，沒有造成嚴重傷亡。

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