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影／豆漿店火災一死二傷 同地點去年車禍一死九傷
彰化縣員林市莒光路與靜修路口的永和豆漿店今天清晨發生火警，造成一死二傷，同一地點去年9月23日曾發生重大車禍，小貨車撞上休旅車，小貨車還撞進永和豆漿店，造成十人受傷，後來休旅車司機王姓男子死亡，由於適逢農曆7月，讓地方人士無不覺得毛毛的。
永和豆漿店前的莒光路口去年9月23日上午一輛休旅車要左轉的靜修路，卻遭另一輛小貨車迎面撞上，小貨車還撞進豆漿店，造成二車司機受重傷，店內客人和路過二名阿兵哥共10人輕重傷，休旅車司機送醫後幾天死亡，一名阿兵哥也截肢，小貨車司機也重傷進行開顱手術。
事隔才一年，豆漿店竟又發生一死二傷火災，尤其現在又逢農曆7月更引來地方議論紛紛，在地人士說，豆漿店生意很好，連連出事，當地可能也應進行路祭了。
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