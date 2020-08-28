影／豆漿店火災一死二傷 同地點去年車禍一死九傷

彰化縣員林市莒光路與靜修路口的永和豆漿店今天清晨發生火警，造成一死二傷，同一地點去年9月23日曾發生重大車禍，小貨車撞上休旅車，小貨車還撞進永和豆漿店，造成十人受傷，後來休旅車司機王姓男子死亡，由於適逢農曆7月，讓地方人士無不覺得毛毛的。

永和豆漿店前的莒光路口去年9月23日上午一輛休旅車要左轉的靜修路，卻遭另一輛小貨車迎面撞上，小貨車還撞進豆漿店，造成二車司機受重傷，店內客人和路過二名阿兵哥共10人輕重傷，休旅車司機送醫後幾天死亡，一名阿兵哥也截肢，小貨車司機也重傷進行開顱手術。