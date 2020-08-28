妻下車後車輛倒退撞死夫案 檢改以意外結案婦人無刑責

王姓婦人前天開車載丈夫回到台中市新社區租屋處時，丈夫先下車，婦人認為停好車，下車後車輛卻倒退，因而撞死先下車的丈夫；檢警調查後今以意外結案，當時車上還有一隻狗在前乘客座，突然從乘客座衝到左前車門，婦人疑似嚇到，操作不當，釀成不幸。

王婦前晚開車載施姓丈夫回到新社區租屋處，施男下車開大門，車上載3隻狗，婦人打開駕駛座車門時，前座的一隻狗突然衝到駕駛座，也要從駕駛座車門下車。

檢警研判，當時婦人被狗嚇到後下車，結果車輛倒退，壓到丈夫；她受到極大驚嚇，說明過程仍恍惚，她打１１９電話，守望相助隊員正好經過，呼叫鄰居協助抬車救人，施男被送醫急救仍不治。