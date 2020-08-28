基隆交通件數及傷亡逐年升 審計室：易肇事路段要改善

基隆審計室針對交通狀況指出，基隆近年交通事故件數及受傷人次逐年攀升，整體改善計畫執行績效有限，宜針對易肇事高風險路段，持續檢討研擬改善措施，以降低傷亡人次，保障民眾交通安全。

基隆審計室表示，根據內政部警政統計，基隆市105年到108年度交通事故資料，傷亡人次共1萬7431人，其中受傷1萬7360人，死亡71人，事故案件數由105年度2594件，增至108年度4194件，傷亡人亦由105年度3525人，曾至108年度5704人。

基隆審計室主任王挺龍說，從這些數據顯示，基隆近年交通事件數及傷亡人次未能有效降低，且有增加趨勢，市府辦理易肇事路段改善計畫成效並不顯著，仍有檢討改善空間。