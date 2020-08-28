快訊

台積電震盪劇烈跌逾2% 拖累大盤收跌68點

綠委證實 蔡政府今將宣布開放美豬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆交通件數及傷亡逐年升 審計室：易肇事路段要改善

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

基隆審計室針對交通狀況指出，基隆近年交通事故件數及受傷人次逐年攀升，整體改善計畫執行績效有限，宜針對易肇事高風險路段，持續檢討研擬改善措施，以降低傷亡人次，保障民眾交通安全。

基隆審計室表示，根據內政部警政統計，基隆市105年到108年度交通事故資料，傷亡人次共1萬7431人，其中受傷1萬7360人，死亡71人，事故案件數由105年度2594件，增至108年度4194件，傷亡人亦由105年度3525人，曾至108年度5704人。

基隆審計室主任王挺龍說，從這些數據顯示，基隆近年交通事件數及傷亡人次未能有效降低，且有增加趨勢，市府辦理易肇事路段改善計畫成效並不顯著，仍有檢討改善空間。

基隆市政府表示，針對易肇事路段有擬具改善計畫，尤其麥金路423號前，及仁愛區愛三路與仁一路兩處易肇事路段納入後續改善計畫。

基隆交通件數及傷亡逐年升，審計室：易肇事路段要改善。記者游明煌／攝影
基隆交通件數及傷亡逐年升，審計室：易肇事路段要改善。記者游明煌／攝影

基隆 事故 內政部

延伸閱讀

館長曾計畫成吉思汗到基隆展店 蔡適應：譴責暴力行為

影／好兄弟搶酒喝？台二線濱海公路60箱紅標米酒掉滿地

基隆中元祭限定乖乖好特別 好兄弟排隊吃大餐只送不賣

基隆路口死傷攀升…仁二與愛一路居冠 十大路口強力執法

相關新聞

影／豆漿店火災1死2傷 29歲死者命運坎坷還捐薪給學弟

彰化縣員林市莒光路與靜修路口的永和豆漿店今天清晨4點多發生火警，造成一死二傷，29歲巫姓員工被燒死，據了解巫男雙親已過...

新北警局長赴長庚探視 致意館長媽媽：全力查清楚案子

知名網紅「館長」陳之漢今天凌晨遭人槍擊，身中三槍送往林口長庚醫院救治，幸經開刀後手術順利，目前陳之漢狀況穩定，新北市警察...

影／豆漿店火災一死二傷 同地點去年車禍一死九傷

彰化縣員林市莒光路與靜修路口的永和豆漿店今天清晨發生火警，造成一死二傷，同一地點去年9月23日曾發生重大車禍，小貨車撞上...

妻下車後車輛倒退撞死夫案 檢改以意外結案婦人無刑責

王姓婦人前天開車載丈夫回到台中市新社區租屋處時，丈夫先下車，婦人認為停好車，下車後車輛卻倒退，因而撞死先下車的丈夫；檢警...

基隆交通件數及傷亡逐年升 審計室：易肇事路段要改善

基隆審計室針對交通狀況指出，基隆近年交通事故件數及受傷人次逐年攀升，整體改善計畫執行績效有限，宜針對易肇事高風險路段，持...

丈夫巴西工作疫情失業滯留 台南警助低收入妻小度難關

台南市永康區復國二路梁姓低收入（46歲）在巴西工作的丈夫因新冠肺炎影響失業滯留未能回台，原本每月匯款兩萬5千元安家費頓時...

男雨天登山未歸家人著急 警消上山找人虛驚一場

連日豪雨侵襲南台灣，高雄市美濃區蕭姓男子清晨依照正常作息外出爬山，因豪雨延誤登山腳程，家人遲遲等不到人著急報案，警方會同...

九旬老翁迷途呆坐銀行 巡邏員警協助返家

家住桃園市平鎮區的93歲李姓老翁，今天早上獨自外出散步，卻不小心忘了回家的路，一個人呆坐在環南路二段的台灣銀行內，所幸巡...

影／好兄弟搶酒喝？台二線濱海公路60箱紅標米酒掉滿地

新北市瑞芳區台2線濱海公路83.3K往基隆方向，今天上午近10時有一輛滿載紅標米酒的貨車，疑因未綑綁牢靠，60多箱的米酒...

小心荷包失血！警政署9月1日起推「路口安全大執法」

台南警方今天表示，警政署三天後9月1日將執行1個月「全國路口安全大執法」，呼籲民眾留意很，以免不小心被開單荷包失血。

影／員林永和豆漿火警一死二傷 疑換裝瓦斯桶釀禍

彰化縣員林市莒光路永和豆漿店今天清晨 4點3分發生火警，火勢雖在10分鐘內就撲滅，但仍造成一死二傷，員工29歲巫姓男子被...

獨居老人遭救護員誤認死亡 警報驗見額頭冒汗急挽生命

高雄市大寮區獨居的蔡姓老翁1個月前在住處2天未出家門，鄰居擔心出事，向警消報案，高雄市大寮消防分隊救護人員趕去救人，卻誤...

熱門新聞

「館長」陳之漢被開三槍倒地 鮮血直流還直播

「館長」凌晨中槍無生命危險 嫌犯疑性騷被肉搜 開槍後投案

「館長」陳之漢被開三槍 疑似兇嫌一人自行投案

傷勢曝光！館長被開三槍醫院手術中 嫌犯移送分局複訊

疑不滿網友肉搜開三槍 還原男子性騷館長爭議過程始末

桃園破獲地下口罩工廠 5萬多片仿冒衛福部核准字號

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。