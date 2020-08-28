丈夫巴西工作疫情失業滯留 台南警助低收入妻小度難關

台南市永康區復國二路梁姓低收入（46歲）在巴西工作的丈夫因新冠肺炎影響失業滯留未能回台，原本每月匯款兩萬5千元安家費頓時沒了著落，她1人獨自扶養3個小孩，一面要負擔房租開銷，還要支付3個小孩就學費用，僅靠著四處打零工勉強度日。

永康分局永信派出所警員陳冠甫聽到消息前往訪視，主動協助通報區公所、張榮發基金會急難救助兩萬元，陳冠甫認為這對只是杯水車薪，再度前往關懷慰問，並協助通報紓困申請，希望能獲得補助。梁姓婦人感謝說「這個世界還是有好人」，肯定警察服務。