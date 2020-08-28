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丈夫巴西工作疫情失業滯留 台南警助低收入妻小度難關
台南市永康區復國二路梁姓低收入（46歲）在巴西工作的丈夫因新冠肺炎影響失業滯留未能回台，原本每月匯款兩萬5千元安家費頓時沒了著落，她1人獨自扶養3個小孩，一面要負擔房租開銷，還要支付3個小孩就學費用，僅靠著四處打零工勉強度日。
永康分局永信派出所警員陳冠甫聽到消息前往訪視，主動協助通報區公所、張榮發基金會急難救助兩萬元，陳冠甫認為這對只是杯水車薪，再度前往關懷慰問，並協助通報紓困申請，希望能獲得補助。梁姓婦人感謝說「這個世界還是有好人」，肯定警察服務。
永信派出所表示，陳冠甫平時工作表現認真，家戶訪查時深耕警勤區，基於同理心持續警勤區內關懷弱勢家庭，協助申請通報急難救助，獲得公、私機關慈善團體救助得宜，展現警察服務熱忱。
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