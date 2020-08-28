男雨天登山未歸家人著急 警消上山找人虛驚一場

連日豪雨侵襲南台灣，高雄市美濃區蕭姓男子清晨依照正常作息外出爬山，因豪雨延誤登山腳程，家人遲遲等不到人著急報案，警方會同消防人員前往茶頂山步道尋人，所幸蕭男稍晚自行返家，結束一場登山虛驚。

警方指出，昨早高雄各地仍有不小雨勢，69歲蕭姓男子清晨攀爬龍肚里茶頂山，近午仍未返家，因山路通訊不良，家人一直聯絡不上，因擔心發生意外，通報警消協尋。

警方獲報後，偕同消防分隊隊員前往茶頂山步道，因大雨導致山路泥濘難行，眾人找尋多時沒有發現蕭男蹤跡，所幸後來接獲家屬來電，家人告知蕭男已經自行返家，晚歸原因是因為山路難行，登山時間因此拉長許多。