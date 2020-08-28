聽新聞
test
0:00 / 0:00
男雨天登山未歸家人著急 警消上山找人虛驚一場
連日豪雨侵襲南台灣，高雄市美濃區蕭姓男子清晨依照正常作息外出爬山，因豪雨延誤登山腳程，家人遲遲等不到人著急報案，警方會同消防人員前往茶頂山步道尋人，所幸蕭男稍晚自行返家，結束一場登山虛驚。
警方指出，昨早高雄各地仍有不小雨勢，69歲蕭姓男子清晨攀爬龍肚里茶頂山，近午仍未返家，因山路通訊不良，家人一直聯絡不上，因擔心發生意外，通報警消協尋。
警方獲報後，偕同消防分隊隊員前往茶頂山步道，因大雨導致山路泥濘難行，眾人找尋多時沒有發現蕭男蹤跡，所幸後來接獲家屬來電，家人告知蕭男已經自行返家，晚歸原因是因為山路難行，登山時間因此拉長許多。
得知蕭男自行返家，龍肚派出所員警與消防隊員前往蕭家確認安全，並勸告對方，雨天避免前往山區活動，以免發生危險。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言