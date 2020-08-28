九旬老翁迷途呆坐銀行 巡邏員警協助返家
家住桃園市平鎮區的93歲李姓老翁，今天早上獨自外出散步，卻不小心忘了回家的路，一個人呆坐在環南路二段的台灣銀行內，所幸巡邏員警經過，發現老翁神色有異，主動上前關心，幫助老翁找到回家的路。
平鎮警分局宋屋派出所長姚金寶表示，家住平鎮區金華街，略有失智的李姓老翁，今天早上趁著天氣好，獨自徒步出門散步，沒想到出門後卻忘了回家的路，於是獨自坐在銀行內，不知所措。
恰巧警員洪偉倫及陳宇邦巡邏經過，發現坐在一旁的老翁眼神徬徨無助，明顯不像是來銀行洽公的民眾，詢問行員才知道原來老翁已經自己一個人坐在椅子許久，員警趕緊上前詢問，無奈老翁重聽，且無法清楚表達語意，員警只好先將老翁帶回派出所安置休息。
最後員警利用M-POLICE人臉辨識系統查出老翁的身分，並將老翁平安送返家，老翁的家人看到警方上門，知道原來父親外出走失，突然嚇了一大跳，所幸得到員警協助，才讓老父親平安歸來，對於員警的熱心十分感謝。
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