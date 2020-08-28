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影／好兄弟搶酒喝？台二線濱海公路60箱紅標米酒掉滿地

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

新北市瑞芳區台2線濱海公路83.3K往基隆方向，今天上午近10時有一輛滿載紅標米酒的貨車，疑因未綑綁牢靠，60多箱的米酒掉落路面，導致整條馬路都是碎玻璃，米酒香也四溢。經過民眾戲稱「難道好兄弟搶米酒喝？」

警方調查，今天上午9時48分，瑞芳區台2線83.3K往基隆方向，有一輛貨車掉落貨物，影響後方車流，員警到場後發現，鄧姓男子駕駛的營業大貨曳引車，載運整車的紅標米酒，約有60多箱掉落地面，範圍長達30公尺。車子是從宜蘭酒廠出發要載去新北市的倉庫。

瑞芳警分局表示，因米酒箱未綑綁牢靠，致散落在往基隆方向車道，已由員警依法告發，鄧姓駕駛人經酒測後其酒測值為0.00MG/L，警方在現場交通管制，雙向車輛暫可正常通行。公路總局基隆工務段清除人員，進行清除作業。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

好兄弟搶酒喝？台二線濱海公路60箱紅標米酒掉滿地。記者游明煌／翻攝
好兄弟搶酒喝？台二線濱海公路60箱紅標米酒掉滿地。記者游明煌／翻攝
好兄弟搶酒喝？台二線濱海公路60箱紅標米酒掉滿地。記者游明煌／翻攝
好兄弟搶酒喝？台二線濱海公路60箱紅標米酒掉滿地。記者游明煌／翻攝
好兄弟搶酒喝？台二線濱海公路60箱紅標米酒掉滿地。記者游明煌／翻攝
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瑞芳

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