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小心荷包失血！警政署9月1日起推「路口安全大執法」
台南警方今天表示，警政署三天後9月1日將執行1個月「全國路口安全大執法」，呼籲民眾留意很，以免不小心被開單荷包失血。
警政署這項「大執法」，重點項目規畫「汽機車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」、「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」、「行人未依規定行走行人穿越道」及「行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路」。
警方表示，據歷年統計交通事故約有6成發生在路口；為加強路口安全，「全國路口安全大執法」針對汽機車不停讓行人處罰1200到3600元；汽機車闖紅燈處1800到5400元；汽機車紅燈右轉處600到1800元；行人未依規定行走行人穿越道罰300元。
台南善化警分局指出，在不禮讓行人部分的判斷，包括路口無人指揮時，汽車在行人穿越道上，以距離行人行進方向一個車道寬約3公尺以內，及前懸已進入行人穿越道上為取締認定基準；路口有人指揮時，不聽從指揮強行通過者，就逕予認定違規舉發；以攔停取締發方式執行為原則，但當場不能或不宜攔截製單舉發者，員警可直接逕行舉發。
善化警分局表示，路口安全大執法的目的是灌輸民眾交通安全的觀念，建立「路口停讓」及「以人為本」的交通文化，尤其汽、機車行至路口應遵守「慢看停」，「慢」接近路口，減慢速度；「看」隨時擺頭察看左右後方有無人車；「停」暫停，讓行穿線的行人先行的步驟，就是車輛在路口遇行人時應暫停，讓行人優先通行，而行人也應遵守號誌規定並走行人穿越道等，共同維護路口交通安全。
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