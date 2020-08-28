小心荷包失血！警政署9月1日起推「路口安全大執法」

警政署三天後推出「全國路口安全大執法」，台南警方今天先宣導。圖／善化警分局提供 台南警方今天表示，警政署三天後9月1日將執行1個月「全國路口安全大執法」，呼籲民眾留意很，以免不小心被開單荷包失血。

警政署這項「大執法」，重點項目規畫「汽機車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」、「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」、「行人未依規定行走行人穿越道」及「行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路」。

警方表示，據歷年統計交通事故約有6成發生在路口；為加強路口安全，「全國路口安全大執法」針對汽機車不停讓行人處罰1200到3600元；汽機車闖紅燈處1800到5400元；汽機車紅燈右轉處600到1800元；行人未依規定行走行人穿越道罰300元。

台南善化警分局指出，在不禮讓行人部分的判斷，包括路口無人指揮時，汽車在行人穿越道上，以距離行人行進方向一個車道寬約3公尺以內，及前懸已進入行人穿越道上為取締認定基準；路口有人指揮時，不聽從指揮強行通過者，就逕予認定違規舉發；以攔停取締發方式執行為原則，但當場不能或不宜攔截製單舉發者，員警可直接逕行舉發。