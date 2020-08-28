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影／員林永和豆漿火警一死二傷 疑換裝瓦斯桶釀禍
彰化縣員林市莒光路永和豆漿店今天清晨 4點3分發生火警，火勢雖在10分鐘內就撲滅，但仍造成一死二傷，員工29歲巫姓男子被燒死，還有2名女姓員工燙傷送醫救治，火災原因疑似巫男換裝瓦斯桶不慎而釀禍，上午消防局火調人員前往鑑識調查真正起火原因。
「大火來得好快，很恐怖」永和豆漿店旁的劉姓住戶說，今天清晨他們發現隔壁正在營業的豆漿店突冒濃煙發生火災，立即就往外衝，嚇壞了，豆漿店竄出的火還燒掉他們相隔的鐵捲門，幸好沒有波及停在一旁的汽車，否則若再引燃後果不堪設想。
員林西區分隊長黃偉良說，今天清晨4時3分莒光路與靜修路口豆漿店通報火警，即出動員林西區分隊、員林分隊、大村消防隊等出動各式消防車10輛、消防人員22人前往搶救，4時12分即撲滅撲滅火勢，但現場發現29 歲巫姓男子已被燒死。
初步了解豆漿店疑因蒸包子鍋沒瓦斯，巫姓員工要換裝瓦斯桶，卻不慎造成火警，巫男來不及逃生，當場被大火燒得焦黑慘死，另二名陳姓(61歲)和阮姓(39歲)員工燒傷送員林基督教醫院救治中。
永和豆漿店老闆今天上午也與火調鑑識人員在現場，員林市長游振雄也前往關心，豆漿店老闆紅著眼眶不發一語，據了解當時他並沒有在店內，真正起火原因還在調查中。
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