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獨居老人遭救護員誤認死亡 警報驗見額頭冒汗急挽生命
高雄市大寮區獨居的蔡姓老翁1個月前在住處2天未出家門，鄰居擔心出事，向警消報案，高雄市大寮消防分隊救護人員趕去救人，卻誤判老翁已死，警方依變死案要向檢方報驗，竟發覺老翁額頭還冒汗並有微弱脈搏及呼吸，趕緊喚回救護員將老翁送醫，挽回老翁一命。
高雄市消防局第三大隊長王國泰今天承認救護員有疏失，表示當時老翁生命跡象微弱，李姓、黃姓2救護員才「誤判」老翁已經死亡，幸好這件救護案因鄰居發現得早，趕緊報案處理，才能及時救老翁一命。
消防局檢討救護過程，發現救護員未依標準作業程序測量脈搏、血壓及有無呼吸心跳，只測脈搏判定生命徵象，除了要對救護員再訓練，並追究疏失責任。
據了解，蔡姓老翁（70歲）獨居高雄市大寮區保生街，7月28日上午，鄰居發覺他連2天沒出門，發現他的屋門反鎖，懷疑他在屋內出事，向警、消報案。高雄市警林園分局大寮分駐所員警進屋，發現蔡翁全身赤裸，躺在客廳地上，立即聯絡大寮消防分隊救護車趕來救人，救護員誤判老翁已死，並將沾上糞便當成屍斑，將老翁「屍體」交由警方依程序報驗，救護員便離去。
事隔近半小時，林園警分局員警鑑識案發地，並對老翁拍攝臉部特徵，才發覺老翁額頭冒汗，並仍有微弱呼吸及心跳，趕緊再找回大寮消防分隊救車，將老翁送瑞生醫院，初步了解老翁疑敗血症，轉至高雄長庚醫院急救才挽回生命，目前病情已趨穩定。
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