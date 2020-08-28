基隆路口死傷攀升…仁二與愛一路居冠 十大路口強力執法

由於近3年，基隆市交岔路口因「車不讓人」、「人不遵守號誌」之行人死傷件數逐年攀升，警方統計出十大易肇事路口，尤以仁二與愛一路口件數及受傷人數最多，提醒用路人注意，自9月1日起，進行為期1個月的「路口交通大執法」，針對汽機車不禮讓行人、闖紅燈、行人未走行人穿越道等重點項目取締。

交通隊指出，十大易肇事路口以仁二與愛一路口為首，去年到今年6月發生80件交通事故，受傷60人，其次是仁一與愛三路口、仁二與愛三路口、中山一路與成功二路口、孝二路與忠一路口、仁五路與愛一路口、安一路與西定路口、仁一路與愛一路口、水源路與源遠路口、仁五路與愛三路口。

基隆市警察局統計基隆市去年至今年6月間，道路交通事故計發生9791件，其中交岔路口事故計4936件，約占5成，肇事主因以「車輛未禮讓行人」及「行人違規」為最多。

交通隊分析今年1至6月份交通事故死亡9人，其中發生於交岔路口車輛未禮讓行人或行人違規造成交通事故死亡有4人，因此，為降低路口及行人事故發生，加強路口執法，警方已通報四個分局列為交通執法重點工作。