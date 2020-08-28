嘉義假表妹調周轉金 差點讓她40萬飛了

38歲裴姓女子日前在臉書上接到自稱是她表妹的訊息，需要40萬現金調度周轉金，到嘉義市合作金庫南嘉義分行領錢時，被銀行人員發現有異報警，嘉義市警第一分局長榮派出所警員蕭嘉成、吳宗隆到場攔阻，不斷遊說，才讓裴女辛苦積蓄未落詐騙歹徒手中。

長榮派出所長姜健鴻表示，裴女當時一面向銀行臨櫃行員表示要領錢匯出境外，一面與網路上詐騙歹徒互通訊息，機警的銀行臨櫃服務人員覺察有異向裴女提問，到銀行欲辦理匯款做何用途？裴女回應時明顯隱瞞，直到警方到場加入關心，裴女才說出原因。

裴女說，在臉書上收到自稱是她表妹訊息，對方說因生意上急需現金資助，以維持正常運轉，跟她調度周轉金，由於所述信誓旦旦讓她信以為真。

經警方與銀行行員細心了解後，把類似詐騙案例告知裴女，聽聞警方一番解說與冷靜思考後，才終於打消匯出大筆金額到境外的念頭，裴女步出銀行大廳時直表示，日後若遇到類似情事定會謹慎查證，並非常感謝銀行人員與警方的及時攔阻，才能夠保住自己辛苦積蓄。