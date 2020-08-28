影／分秒必爭！懷胎5月孕婦跌倒破水 台中警急開道救援

柯姓男子的妻子懷有5個月身孕，日前在家中跌倒羊水破裂，柯騎機車載妻欲到醫院，當天適逢情人節人車多，並因近期才從苗栗來台中工作，人生地不熟連路都不太熟悉，剛好見到前方有警車趕緊上前求助。員警得知情況危急需分秒必爭，又見後座柯妻表情痛苦情況緊急，不敢隨意移動她，由警車鳴笛於前方開道引導至最近醫院就診。

台中市警三分局合作派出所巡佐陳芳旭、警員黃瑞豐，於8月25日23時，在東區精武路與進德路口守望時，突有一輛機車疾駛而來，柯姓騎士神情緊張詢問員警最近的醫院該如何前往，經詢問，原來稍早懷有5個月身孕的柯妻(89年次)於家中不慎跌倒羊水破裂，柯男載著妻子從太平急著趕往市區尋找醫院。

由於當夜適逢七夕情人節，市區道路夜間車流量仍大，員警不斷透過廣播、鳴按警笛及喇叭，讓原本約10分鐘的行車時間，用不到一半的時間即火速趕抵鄰近中國醫藥學大學附設醫院急診室。

救護人員趕緊將無法走路的柯妻移至病床，推往急診室急救，即便一臉擔心無措，柯男仍不忘向員警表達謝意，表示自己真的路不熟，還好有你們(員警)！員警也為這對小夫妻打氣，希望肚子裡的小寶貝展現強韌的生命力度過難關，並感謝沿路駕駛人配合讓道，同心協力完成這場十萬火急的緊急救援任務。