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屏東南州交流道凌晨驚傳火燒車 車上兩人脫困獲救
屏東南州交流道，今天凌晨驚傳火燒車事故，一輛休旅車行經國道三號南下424K處時，不明原因車輛突然起火。當下，車上兩人自行脫困，並通報警消處理，消防獲報到場，立刻撲滅火勢，所幸，車上兩人只受輕傷且意識清楚，隨後醫護人員也將兩人送醫救治。
據了解，38歲潘姓男子載著47歲林姓女子於今天凌晨0時許，開著休旅車行經南州交流道國道三號南下424K時，車輛不明原因突然起火，兩人見狀立刻棄車，並通報警消前往搶救。
消防獲報後，由竹田分隊派遣3輛各式消防車輛共5名消防員出動，並於10分鐘內趕抵現場，當時大火已吞噬車體，消防員隨即展開滅火，並於1時許完全撲滅火勢。
所幸，潘男與林女兩人只受輕傷，且當下意識清楚，醫護人員也將兩人送往醫院救治。
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