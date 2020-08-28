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彰化豆漿店疑換瓦斯釀火警一死二傷 20歲男員工遭燒死
彰化縣員林市莒光路永和豆漿店今天上午4點03分發生火警，員林消防隊等出動各式消防車10輛、消防人員22人前往搶救，4時12分即撲滅撲滅火勢，但現場發現20歲巫姓男子已被燒死、還有2名女子燙傷送醫救治，火災原因消防局調查中。
初步了解清晨近4點永和豆漿店正在準備要開店，疑因蒸包子鍋沒瓦斯，巫姓員工要換裝瓦斯桶，卻不慎造成火警，巫男來不及逃生，當場被大火燒得焦黑慘死，另二名陳姓(61歲)和阮姓(39歲)員工燒傷送員林基督教醫院救治中。
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