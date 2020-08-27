聽新聞
test
0:00 / 0:00
光復橋上機車自撞分隔島噴飛 遭對向車輾爆頭慘死
新北市光復橋上今晚發生一起死亡車禍，機車騎士馮姓男子不明原因先自撞中央分隔島， 摔到對向車道遭汽車當場撞上，護車人員到場發現馮男因頭顱破裂，腦漿溢出，當場無生命跡象，至於相關肇事原因，現由警方鑑定調查中。
新北消防局今天晚上6時38分獲報，新北市光復橋由板橋往台北市方向發生汽機車相撞車禍，救護人員到場時，發現機車騎士31歲馮姓男子因頭顱破裂，腦漿溢出，當場無生命跡象，未送醫。海山警方獲報迅速到場，並拉起封鎖線進行調查。
據了解，馮男當時騎機車由板橋往台北方向行駛，疑似天雨路滑，先自撞中央分隔島，馮男飛向對向車道，對向車道駕駛汽車的52歲程姓男子發現時已來不及閃避，當場撞上，因衝擊力道猛烈，導致馮男當場斃命。程男酒測值為零，警方調閱監視器影面及騎士自撞肇因仍待進一步查釐清。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言