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光復橋上機車自撞分隔島噴飛 遭對向車輾爆頭慘死

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

新北市光復橋上今晚發生一起死亡車禍，機車騎士馮姓男子不明原因先自撞中央分隔島， 摔到對向車道遭汽車當場撞上，護車人員到場發現馮男因頭顱破裂，腦漿溢出，當場無生命跡象，至於相關肇事原因，現由警方鑑定調查中。

新北消防局今天晚上6時38分獲報，新北市光復橋由板橋往台北市方向發生汽機車相撞車禍，救護人員到場時，發現機車騎士31歲馮姓男子因頭顱破裂，腦漿溢出，當場無生命跡象，未送醫。海山警方獲報迅速到場，並拉起封鎖線進行調查。

據了解，馮男當時騎機車由板橋往台北方向行駛，疑似天雨路滑，先自撞中央分隔島，馮男飛向對向車道，對向車道駕駛汽車的52歲程姓男子發現時已來不及閃避，當場撞上，因衝擊力道猛烈，導致馮男當場斃命。程男酒測值為零，警方調閱監視器影面及騎士自撞肇因仍待進一步查釐清。

疑天雨路滑，新北市光復橋上今晚發生一輛機車不明原因失控先自撞中央分隔島，騎士摔飛到對向車道，遭汽車撞上當場喪命，警方拉封鎖線進行調查。記者王長鼎／翻攝
疑天雨路滑，新北市光復橋上今晚發生一輛機車不明原因失控先自撞中央分隔島，騎士摔飛到對向車道，遭汽車撞上當場喪命，警方拉封鎖線進行調查。記者王長鼎／翻攝
疑天雨路滑，新北市光復橋上今晚發生一輛機車不明原因失控先自撞中央分隔島，騎士摔飛到對向車道，遭汽車撞上當場喪命，警方拉封鎖線進行調查。記者王長鼎／翻攝
疑天雨路滑，新北市光復橋上今晚發生一輛機車不明原因失控先自撞中央分隔島，騎士摔飛到對向車道，遭汽車撞上當場喪命，警方拉封鎖線進行調查。記者王長鼎／翻攝
疑天雨路滑，新北市光復橋上今晚發生一輛機車不明原因失控先自撞中央分隔島，騎士摔飛到對向車道，遭汽車撞上當場喪命，也造成光復橋上一度塞車。記者王長鼎／翻攝
疑天雨路滑，新北市光復橋上今晚發生一輛機車不明原因失控先自撞中央分隔島，騎士摔飛到對向車道，遭汽車撞上當場喪命，也造成光復橋上一度塞車。記者王長鼎／翻攝

車道 機車騎士

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