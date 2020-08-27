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桃園破獲地下口罩工廠 5萬多片仿冒衛福部核准字號

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園翁姓男子經營口罩機器工廠，近日看準疫情有回溫趨勢，認為有利可圖就進原料自製地下口罩，還偽造衛福部核准字號，再命員工上網在「蝦皮購物」等通路，以1個7塊錢價格販售，未料近日遭人檢舉，警方今赴位處八德的工廠搜索查獲5萬多片假口罩，詢後將以醫療法等將翁移送偵辦。

桃園市刑警大隊偵三隊調查，40多歲的翁男經營生產口罩機器工廠，原先僅販售相關機具給口罩製造商，但這一年來疫情肆虐，加上又有疑似回溫趨勢，翁民眾購買口罩需求增加，決定鋌而走險自行進貨原料，直接在廠房架設2座機具，日夜不停生產地下口罩。

翁為了增加銷量，還在外包裝上印製合格公司名稱、衛生福利部許可核准字號，並透過員工到網路通路「蝦皮購物」，以1個口罩大約7元販售，警方估計翁至少私製、販賣數月，不法所得仍在計算中。

警方說，近期接獲民眾檢舉，到場埋伏蒐證多日，經報請檢方指揮聲請搜索票，今天趁工廠人員準備出貨時到場搜索，當場查獲口罩成品30箱（5萬70片）、半成品1箱（1070片），以及仿冒口罩紙盒1箱（250個）。

警方指出，翁坦承客觀事實，訊後將依違反商標法、藥事法等罪嫌，將他移送桃園地檢署偵辦。

警方破獲八德假口罩工廠。圖／警方提供
警方破獲八德假口罩工廠。圖／警方提供
翁命員工在蝦皮賣假口罩。圖／警方提供
翁命員工在蝦皮賣假口罩。圖／警方提供
警方破獲八德假口罩工廠。圖／警方提供
警方破獲八德假口罩工廠。圖／警方提供
翁仿冒衛福部字樣。圖／警方提供
翁仿冒衛福部字樣。圖／警方提供

口罩 蝦皮購物 疫情

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