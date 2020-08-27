聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園破獲地下口罩工廠 5萬多片仿冒衛福部核准字號
桃園翁姓男子經營口罩機器工廠，近日看準疫情有回溫趨勢，認為有利可圖就進原料自製地下口罩，還偽造衛福部核准字號，再命員工上網在「蝦皮購物」等通路，以1個7塊錢價格販售，未料近日遭人檢舉，警方今赴位處八德的工廠搜索查獲5萬多片假口罩，詢後將以醫療法等將翁移送偵辦。
桃園市刑警大隊偵三隊調查，40多歲的翁男經營生產口罩機器工廠，原先僅販售相關機具給口罩製造商，但這一年來疫情肆虐，加上又有疑似回溫趨勢，翁民眾購買口罩需求增加，決定鋌而走險自行進貨原料，直接在廠房架設2座機具，日夜不停生產地下口罩。
翁為了增加銷量，還在外包裝上印製合格公司名稱、衛生福利部許可核准字號，並透過員工到網路通路「蝦皮購物」，以1個口罩大約7元販售，警方估計翁至少私製、販賣數月，不法所得仍在計算中。
警方說，近期接獲民眾檢舉，到場埋伏蒐證多日，經報請檢方指揮聲請搜索票，今天趁工廠人員準備出貨時到場搜索，當場查獲口罩成品30箱（5萬70片）、半成品1箱（1070片），以及仿冒口罩紙盒1箱（250個）。
警方指出，翁坦承客觀事實，訊後將依違反商標法、藥事法等罪嫌，將他移送桃園地檢署偵辦。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言