八德警民面對面交流意見 社區治安會議加強宣導反詐騙

為分析轄區治安、交通狀況，找尋治安死角，桃園市政府警察局八德分局今天在八德區瑞祥里集會所舉辦109年度社區治安會議，與民眾一同為維護治安共謀對策。

該次社區治安會議由分局長陳錦坤主持，警察局陳國進局長也率領警察局團隊指導，主要目的是為了提供機會讓地方民意代表、意見領袖及社區里民等人，能直接與警方面對面交流意見。

除宣導犯罪預防、交通安全等實用資訊外，也特別針對高齡銀髮族族群加強反詐騙宣導，減少中老年人被詐騙的機會。八德警分局表示，詐騙集團常找50歲至70歲以上的民眾下手，因其生活單純、對詐騙話術較不熟悉，較容易被鎖定。

警方呼籲，獨居或白天獨自在家的中老年人小心此類「假檢警」詐騙手法，也提醒年輕人要多關懷家中長者以免受騙，更要提醒長者不要被此類詐騙老梗所騙。

值得一提的是該次會議更邀請八德區志工中隊演出精采舞蹈，八德區志工中隊去年以歌曲「乾一杯」獲得第4屆市長盃警察志工才藝大賽第一名。