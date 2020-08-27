八德警民面對面交流意見 社區治安會議加強宣導反詐騙
為分析轄區治安、交通狀況，找尋治安死角，桃園市政府警察局八德分局今天在八德區瑞祥里集會所舉辦109年度社區治安會議，與民眾一同為維護治安共謀對策。
該次社區治安會議由分局長陳錦坤主持，警察局陳國進局長也率領警察局團隊指導，主要目的是為了提供機會讓地方民意代表、意見領袖及社區里民等人，能直接與警方面對面交流意見。
除宣導犯罪預防、交通安全等實用資訊外，也特別針對高齡銀髮族族群加強反詐騙宣導，減少中老年人被詐騙的機會。八德警分局表示，詐騙集團常找50歲至70歲以上的民眾下手，因其生活單純、對詐騙話術較不熟悉，較容易被鎖定。
警方呼籲，獨居或白天獨自在家的中老年人小心此類「假檢警」詐騙手法，也提醒年輕人要多關懷家中長者以免受騙，更要提醒長者不要被此類詐騙老梗所騙。
值得一提的是該次會議更邀請八德區志工中隊演出精采舞蹈，八德區志工中隊去年以歌曲「乾一杯」獲得第4屆市長盃警察志工才藝大賽第一名。
高明分隊志工分隊長劉金桃說，獲獎的表演曲目為「乾一杯」，由老師黃玟指導舞蹈，演出最後更帶入宣導標語提醒民眾「喝酒不開車、開車不喝酒」，分隊每周上課一天、自主訓練一天，費心準備4個月，她直呼，這是分隊第一次參賽獲獎，相當開心。
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