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台61線西濱大貨車追撞砂石車 駕駛受困2人送醫搶救

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園市台61線北上41公里處今下午3點多發生大貨車、聯結車追撞事故，許姓貨車變換車道疑未注意路況，不慎撞上砂石車斗，造成許和右前座乘客受困，車頭更因強大撞擊幾乎全毀，警消趕赴現場破壞車體將2人送醫，目前已排除路況，詳細肇事責任釐清中。

大園分局指出，許男（35歲）今下午3點50分駕駛大貨車行經台61線北上41公里處，當時打算從內側車道變換至外側車道，卻疑似沒注意前車狀況，向前追撞外車道的砂石車，造成貨車頭嚴重毀損。

許和坐在右前座的乘客被變形車體壓住動彈不得，桃園市消防局出動12人、3輛消防車及2救護車到場救援，經破壞車體將2人送醫急救，所幸許和乘客都意識清楚，沒有生命危險，另被追撞的砂石車駕駛沒有受傷。

警方說，目前車禍事故已經排除，沒有車輛回堵狀況，將調閱監視器、行車記錄器等，詳細肇事原因釐清中。

大貨車追撞砂石車。記者曾健祐／翻攝
大貨車追撞砂石車。記者曾健祐／翻攝
台61線西濱快速道路下午發生大貨車、連結車追撞事故，造成2人受傷送醫。記者曾健祐／翻攝
台61線西濱快速道路下午發生大貨車、連結車追撞事故，造成2人受傷送醫。記者曾健祐／翻攝
台61線西濱快速道路下午發生大貨車、連結車追撞事故，造成2人受傷送醫。記者曾健祐／翻攝
台61線西濱快速道路下午發生大貨車、連結車追撞事故，造成2人受傷送醫。記者曾健祐／翻攝

車道 砂石 事故

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