她深夜迴轉撞毀6輛汽、機車逃逸 被警方揪出才承諾賠償

基隆市廖姓女子凌晨開車在培德路迴轉時，撞到停在路旁的1輛汽車和5輛機車，未報警處理就駛離現場。被害車主一早發現車被撞壞了報案，警方調閱道路監視器發現僅廖女車輛曾在道路短暫停留，通知到案說明承認是她所為，同意賠償並與被害人和解；警方另舉發廖女肇事逃逸。

道路交通管理處罰條例第62條規定，汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1000元以下、3000以元上罰鍰；逃逸者，並吊扣駕照1個月至3個月。

基隆警二分局今天表示，40多歲廖女昨天凌晨4點開車沿培德路往市區方向行駛，在通過韋昌嶺營區不遠處迴轉時，撞到路旁的1輛轎車，造成車身受損，另有4輛機車被撞。廖女肇事時四下無人，逕自駛離現場。

警二分局東光派出所昨天上午接獲報案後，派員到現場了解狀況，調閱道路沿線監視器，發現凌晨時段有一輛車曾在事故路段短暫停留，追查得知車號後，通知廖女出面說明。

據了解，廖女因為不熟悉當地路況，加上開車迴轉時沒有控制好行車方向，才會撞到停在路旁的汽機車。廖女向被害車主表示，願意賠償車損，被害人尚未提毀損告訴。警方另依道路交通管理處罰條例，舉發廖女肇事逃逸。