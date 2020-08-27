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影／女子闖平交道險被撞 目擊者嚇傻狂按喇叭

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導

彰化縣花壇鄉花秀路平交道25日發生驚險畫面，1名女子在警笛聲響起柵欄放下時，卻突然走進平交道鐵軌，甚至蹲在鐵軌上，當時在平交道前停等的車輛駕駛看到嚇傻了眼，猛按喇叭示警，但女子不為所動，直到自強號列快速行駛過，差點撞上她後，女子才又不慌不忙起身離開，驚險瞬間全部被車輛的行車記錄器拍下，目擊駕駛不斷驚叫。

影片在網路上引起討論，鐵路警察局彰化分駐所指出，當時列車是北上軌道，女子蹲在南下軌道，列車當時有試圖減減速，因女子是步行到場，目前調閱監視器還找不到該名女子，闖平交道的行為動機還要進一步調查，但女子在警鈴已響後仍強行闖進平交道，依據道路交通管理處罰條例可處2400元罰鍰。

一名女子強行闖進平交道，險些被行駛列車撞上。記者林敬家／翻攝
一名女子強行闖進平交道，險些被行駛列車撞上。記者林敬家／翻攝
一名女子強行闖進平交道，險些被行駛列車撞上。記者林敬家／翻攝
一名女子強行闖進平交道，險些被行駛列車撞上。記者林敬家／翻攝

列車 警察 行車記錄器

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