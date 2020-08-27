影／女子闖平交道險被撞 目擊者嚇傻狂按喇叭

一名女網友在Dcard發文分享前天遛狗時卻遭遇慘況的故事，25日晚間9點多，她帶著狗狗出門散步，突然一隻體型壯碩的黑狗衝向她，原來是想跟她牽著的狗狗玩耍，但黑狗卻一直作出不雅動作，她只好想辦法牽著狗狗離開現場。

2020-08-27 15:59