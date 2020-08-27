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女兒被霸凌發文求助 引來單親媽索20萬處理費

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

49歲呂姓女子日前因女兒在校遭霸凌上網PO文詢問處理方式，徐姓女子（40歲）留言熱心討論，未料事後徐女以此向呂索求「兄弟處理費」新台幣20萬元，更稱不給錢就要找兄弟鬧事，嚇得呂報警處理，警方昨晚9時許在交款現場埋伏逮人，警詢後依恐嚇取財將徐移送新北地檢署。

呂女女兒去年12月間在校內遭同學加料粉筆灰、廣告顏料霸凌造成食道灼傷、中耳炎，校方通報教育局調查後，因班上同學沒人坦承而草草結案。無助下轉往網路尋求協助，今年5月間在臉書社團《爆料公社》上PO文詢問，未料前天卻引來家住台南，不懷好意的徐女以「徐小本」、「李小賀」等匿名臉書、Line帳號在貼文底下留言、轉發與聯繫。

呂原以為遇到熱心網友還十分感謝，詢問「是否需要廣告費」，徐竟獅子大開口，以公司總部協助處理事情為由，向呂女索求20萬元「兄弟處理費」，恐嚇「如果沒有處理費，就找4個人去處理你」，談判過程中徐還將金額砍到12萬，呂堅持不付費，向轄區林口警分局報警尋求協助。

警方獲報後，請呂與徐約定面交，兩人昨晚9時許相遇林口區中山路上的便利商店面交，而徐也傻傻赴約，還帶著兩名未成年兒女充當「保鑣」，殊不知警方早已埋伏現場守候，見款項交付當場上前逮人，警詢後依恐嚇取財將徐女移送地檢署。

徐女以匿名Line帳號聯繫呂，索求「兄弟處理費」新台幣20萬元。記者柯毓庭／翻攝
徐女以匿名Line帳號聯繫呂，索求「兄弟處理費」新台幣20萬元。記者柯毓庭／翻攝
呂因女兒在校被霸凌，在網路PO尋求網友協助。記者柯毓庭／翻攝自臉書
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警方獲報後與呂合作，埋伏兩人面交地點逮人。記者柯毓庭／翻攝
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徐女不知呂已報警，還帶著兩名未成年子女充當「保鑣」赴約面交。記者柯毓庭／翻攝
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恐嚇 廣告 林口

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