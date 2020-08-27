籌癌父醫藥費和兒子車禍賠償金 退輔會專員涉貪起訴

退輔會新北市榮民服務處張姓專員，為了籌措罹癌父親的醫療費和兒子車禍衍生的賠償金，前年11月以6名榮民和榮眷名義詐領急難救助金1萬8000元，因資料不符曝光，新北地檢署今天依違反貪汙治罪條例起訴。

起訴指出，張員是榮民服務處薦任第8等專員，執掌板橋區榮民和榮眷的訪視、慰問及急難救助發放等業務。2017年底，退輔會核撥100萬元急難救助金給新北市榮服處，板橋區分得10萬元，張員便偽造訪視紀錄，以個案生活清苦、經濟拮据等理由申請款項，再私自刻製印章領款。

張員總共以6件個案申請到1萬8000元的急難救助金，但因為其中2件個案當事人在他填寫的訪視時間前已經死亡，資料在複查時被人發現有假，其才前往廉政署自首。

偵訊時，張員自白犯行，供稱因為父親重病需要龐大醫藥費，兒子車禍也要賠償金，情急之下，才會鋌而走險造假。

檢方調查後，認定張員涉嫌貪汙治罪條例的利用職務上機會詐取財物罪，起訴後，也建請法院審酌其自首犯行並繳回不法所得等情減輕其刑。