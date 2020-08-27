疫情成最後一根稻草 婦人無力照顧癱瘓女兒涉殺人未遂

新北市已離婚的康姓婦人靠在九份當店員，賺錢照顧重度多重障礙陳姓女兒。今年爆發疫情少了收入，打電話跟當地里長說「我跟女兒要上吊」。員警獲報趕到康家，見母女脖子都纏繞延長線，急忙解開。陳女事後由市府安置，康婦則被警方依殺人未遂罪嫌送辦，基隆地檢署偵結起訴。

檢警調查，康婦的女兒今年42歲，出生時被檢查出罹患多重障礙，長期癱臥在床，生活無法自理。康婦離婚後，與女兒住在九份，靠著康婦在九份老街一帶的商家工作，賺錢維持生活。

今年初新冠肺炎疫情爆發後，九份老街人潮不再，商家生意大不如前，康婦的收入也受影響。今年4月16日晚間，康婦在家疑喝酒後，自覺無力再照顧女兒生活，打電話給當地里長說「我跟女兒要上吊」，表達輕生念頭。

里長接到電話後馬上報案，並與員警趕到康家，進門時看到康姓婦人和女兒的脖子都已纏繞延長線，康婦往前傾欲勒死女兒。員警急忙解開兩人脖子的延長線，阻止康婦殺害女兒並自殺行為。

檢察官偵查後，認為康婦涉犯殺人未遂罪，予以起訴；另請法官審酌康婦經濟狀況不佳，且因長期照顧女兒身心壓力極為沉重，建請量處適當刑度。

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