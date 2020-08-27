快訊

兇猛比特犬突然攻擊無辜騎士 鄰居：傷者腿部血肉模糊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／光緒31年生 台中最高齡116歲國寶阿嬤走失警助返家

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

劉張姓老阿嬤為台中市最高齡的國寶級人瑞，今年116歲，本月16日外出走失4公里，警方在黎明路找到她後，帶她回派出所休息，阿嬤透漏自己出生於民國前7年，員警看她年約80歲，一度還以為阿嬤在開玩笑，透過警政系統查詢阿嬤竟然真是清光緒31年出生的國寶級人物，趕緊通知家屬接回休息。

本月16日下午，台中市警四分局黎明派出所接獲民眾報案，指稱在路上發現迷失老人需協助。警員高慈青馬上動身前往報案地點找尋，果真在南屯區黎明路與干城街口發現一位神情茫然的老婦手推著輪椅。

警員高慈青經確認老婦身體狀況無虞後，將老婦攙扶著一步一步緩緩地帶回派出所並遞水讓老婦稍作休息，過程與老婦有說有笑，就像遇到自己的阿嬤一樣。

老婦透漏自己出生於民國前7年，警員一開始還以為她是在開玩笑，沒想到透過警政系統查詢劉張姓老阿嬤竟然真是清光緒31年出生的國寶級人物，外表卻像是80歲，讓高直呼要好好向老婦討教保養皮膚和長壽的秘訣了。趕緊通知家屬接回休息，也讓此事件圓滿落幕。

今年116歲的劉張姓老阿嬤雖年事已高，平時精神奕奕喜愛唱歌，去年重陽節市長還特地登門拜訪大讚阿嬤是臺中市的市寶！本次老阿嬤離家迷失4公里，所幸警方熱心積極為民服務，才讓百歲人瑞得以平安返家。

黎明所所長林澤聰呼籲，家中如有高齡長者患有失智或記憶力退化情形，家屬需多加陪伴照護給予關心，另可至各縣市社會局申請預防走失手鍊，以利警方迅速聯繫家屬，協助迷失者安全返家。

劉張姓老阿嬤為台中市最高齡的國寶級人瑞，今年116歲，日前走失，警方在黎明路找到她後，帶她回派出所休息，阿嬤透漏自己出生於民國前7年，員警看她年約80歲，一度還以為阿嬤在開玩笑。圖／警方提供
劉張姓老阿嬤為台中市最高齡的國寶級人瑞，今年116歲，日前走失，警方在黎明路找到她後，帶她回派出所休息，阿嬤透漏自己出生於民國前7年，員警看她年約80歲，一度還以為阿嬤在開玩笑。圖／警方提供
劉張姓老阿嬤為台中市最高齡的國寶級人瑞，今年116歲，日前走失，警方在黎明路找到她後，帶她回派出所休息，阿嬤透漏自己出生於民國前7年，員警看她年約80歲，一度還以為阿嬤在開玩笑。圖／警方提供
劉張姓老阿嬤為台中市最高齡的國寶級人瑞，今年116歲，日前走失，警方在黎明路找到她後，帶她回派出所休息，阿嬤透漏自己出生於民國前7年，員警看她年約80歲，一度還以為阿嬤在開玩笑。圖／警方提供
劉張姓老阿嬤為台中市最高齡的國寶級人瑞，今年116歲，日前走失，警方在黎明路找到她後，帶她回派出所休息，阿嬤透漏自己出生於民國前7年，員警看她年約80歲，一度還以為阿嬤在開玩笑。圖／警方提供
劉張姓老阿嬤為台中市最高齡的國寶級人瑞，今年116歲，日前走失，警方在黎明路找到她後，帶她回派出所休息，阿嬤透漏自己出生於民國前7年，員警看她年約80歲，一度還以為阿嬤在開玩笑。圖／警方提供

阿嬤 國寶

延伸閱讀

受理報案查露天燃燒被投訴 苗警：巡邏守望都沒發現

記錯車位誤認遭竊報案反被送辦 警：盼誤濫用公家資源

北市信義區防火巷驚見男屍 失蹤4天住戶聞臭報案

台南文資處 為清代楹聯健檢

相關新聞

影／光緒31年生 台中最高齡116歲國寶阿嬤走失警助返家

劉張姓老阿嬤為台中市最高齡的國寶級人瑞，今年116歲，本月16日外出走失4公里，警方在黎明路找到她後，帶她回派出所休息，...

高市警方破年賺406億博弈公司 逮透天豪宅內13人

許姓男子等13人，因幫年賺406億元台幣的網路博弈公司，從事線上客服、兌換賭資等工作，昨天上午遭高雄市警方進入前金區某透...

兇猛比特犬突然攻擊無辜騎士 鄰居：傷者腿部血肉模糊

雲林縣虎尾鎮驚傳兇猛比特犬咬傷人事件，一名廖姓男子23日晚間9點27分騎車外出，行經虎興北路時突然被一旁經過的機車所載比...

通緝犯被噴防護噴霧拒捕 警察雙眼被他抹到也疼痛難耐

基隆市高姓男子在街頭遇警盤查身分，他因涉竊案被通緝，謊報熟背的他人身分證字號，但被識破拔腿狂奔。熱心市民借機車給警察追人...

老漁民養家活口的膠筏翻覆 海巡弟兄博浪助漁翁救回

受到西南氣流影響，屏東縣沿海海域今天掀起長浪；65歲的蔡姓漁民上午駕駛小型膠筏出海作業，在往林邊溪出海口北岸凸堤海域，被...

嘉縣警下月加強路口交通違規執法 統計這3處事故最多

嘉義縣警察局配合全國同步，從9月1日起至9月30日為期1個月，針對轄區易發生交通事故路口，加強取締違規行為，交通隊統計，...

影／消防員山難救援摔傷送加護病房 縣長、副署長探視

在中雪山參與山難搜救任務受傷的苗栗縣消防員田志中，昨天下午由直升機吊掛下山，醫院檢查發現他除了左手腕骨折，還出現氣血胸情...

台南雨天傳機車跌落側溝憾事 女騎士溺斃30公分水溝中

台南市下營區174線道路今天早上6點33分傳出一輛機車掉進水溝，下營消防分隊趕到救援，水溝不到30公分水深，女騎士疑昏迷...

正妹遭天降混凝土燙傷 肇事工人竟嗆：不然我娶妳啊

新北市蘆洲區一名34歲的陳姓女子控訴，住家對面的公寓最近正在施作外牆補強，但卻未申請施工許可，工地也沒做好包覆，日前返家...

8旬老翁炎日赤腳迷途忠貞市場 暖警「買拖鞋」助返家

桃園市中壢區有名81歲徐姓老翁疑似於忠貞市場走失，赤腳行走於市場內，兩眼無神疑似找不到回家的路，警方趕抵現場後購買拖鞋予...

離奇車禍！曳引車自撞護欄 掉落物讓後方曳引車爆胎

台61線西濱公路嘉義縣布袋鎮轄區277公里北上路段，凌晨1點多，發生一輛曳引車失控自撞護欄，車頭爬上護欄，男駕駛未酒駕，...

電信詐騙對象不分國籍 連外國人也險被騙

來台灣依親約旦籍李姓男子，透過網路認識男網友，李要向男網友購買遊戲帳號，男網友要李到台南市北區某銀行匯款200美金到沙烏...

熱門新聞

正妹遭天降混凝土燙傷 肇事工人竟嗆：不然我娶妳啊

台南雨天傳機車跌落側溝憾事 女騎士溺斃30公分水溝中

台中新社驚傳意外 妻子疑倒車撞死丈夫

暴打、關狗籠虐死1歲半女童 她還提議分屍判無期定讞

準空姐花蓮打工換宿遭輾亡 青旅悲痛公告暫停營業：失去她心像破了一個洞

苗消搜救中雪山女山友 1搜救隊員滑落陡坡骨折

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。