影／光緒31年生 台中最高齡116歲國寶阿嬤走失警助返家

劉張姓老阿嬤為台中市最高齡的國寶級人瑞，今年116歲，本月16日外出走失4公里，警方在黎明路找到她後，帶她回派出所休息，阿嬤透漏自己出生於民國前7年，員警看她年約80歲，一度還以為阿嬤在開玩笑，透過警政系統查詢阿嬤竟然真是清光緒31年出生的國寶級人物，趕緊通知家屬接回休息。

本月16日下午，台中市警四分局黎明派出所接獲民眾報案，指稱在路上發現迷失老人需協助。警員高慈青馬上動身前往報案地點找尋，果真在南屯區黎明路與干城街口發現一位神情茫然的老婦手推著輪椅。

警員高慈青經確認老婦身體狀況無虞後，將老婦攙扶著一步一步緩緩地帶回派出所並遞水讓老婦稍作休息，過程與老婦有說有笑，就像遇到自己的阿嬤一樣。

老婦透漏自己出生於民國前7年，警員一開始還以為她是在開玩笑，沒想到透過警政系統查詢劉張姓老阿嬤竟然真是清光緒31年出生的國寶級人物，外表卻像是80歲，讓高直呼要好好向老婦討教保養皮膚和長壽的秘訣了。趕緊通知家屬接回休息，也讓此事件圓滿落幕。

今年116歲的劉張姓老阿嬤雖年事已高，平時精神奕奕喜愛唱歌，去年重陽節市長還特地登門拜訪大讚阿嬤是臺中市的市寶！本次老阿嬤離家迷失4公里，所幸警方熱心積極為民服務，才讓百歲人瑞得以平安返家。

黎明所所長林澤聰呼籲，家中如有高齡長者患有失智或記憶力退化情形，家屬需多加陪伴照護給予關心，另可至各縣市社會局申請預防走失手鍊，以利警方迅速聯繫家屬，協助迷失者安全返家。