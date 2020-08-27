通緝犯被噴防護噴霧拒捕 警察雙眼被他抹到也疼痛難耐

基隆市高姓男子在街頭遇警盤查身分，他因涉竊案被通緝，謊報熟背的他人身分證字號，但被識破拔腿狂奔。熱心市民借機車給警察追人，追上後高男拒捕，員警使用應勤裝備防護型噴霧器，並經其他民眾協助才將高男壓制，帶回偵詢後，解送基隆地方法院歸案。

據了解，20多歲高男因為涉犯竊盜、偽造文書罪，未出庭應訊，被基隆地院發布通緝。基隆市警2分局安瀾橋派出所昨天傍晚接獲線報，指高出現在愛一路一帶，員警前往找人，果真看見高男在街上閒晃。

警方將高男攔下表明要盤查身分時，高假意配合，並說出早已默記的他人字號，沒想到盤查他的員早就認出他。員警準備將他逮捕時，體型壯碩的高男使勁抵抗，撞開員警後，在市區道路拔腿逛奔。

有人看見警察追逐穿著粉紅色T恤的高男，出借機車給員警。兩名警員1人騎車，1人跑步，最後在仁三路李鵠餅店前將高攔下。此時高男仍不願束手就縛，員警拿出防護型噴霧器朝高臉上噴灑，讓他漸失抗拒能力，才將他銬上手銬。

高男雖然被員警噴灑防護型噴霧，眼睛無法正常張開，但仍揮舞雙手拒捕。1名警察在壓制高男過程中，臉部被高的手「抹到」，也感到不適，熱心民眾趕忙提供瓶裝水供他沖洗，減輕不適感。