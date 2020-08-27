老漁民養家活口的膠筏翻覆 海巡弟兄博浪助漁翁救回

受到西南氣流影響，屏東縣沿海海域今天掀起長浪；65歲的蔡姓漁民上午駕駛小型膠筏出海作業，在往林邊溪出海口北岸凸堤海域，被沿岸湧浪襲擊翻覆，岸巡隊獲報後啟動救援機制，蔡姓漁民自行游回岸邊，看著賴以維生的膠筏在海中載浮載沉，滿臉愁容，岸巡隊員看了不捨，與當地民眾和老漁民聯手在浪中將翻覆膠筏拖上岸。

海巡署第5五岸巡隊水利安檢所說，受到西南氣流影響，屏東沿海有中、大浪情形，加上林邊海域一帶較少消波阻絕設施，可見3至5公尺大浪；上午8時許，蔡姓漁民獨自駕駛小型膠筏出海作業，航經林邊溪北岸凸堤海域時，因突如其來的側邊湧浪，打翻膠筏，所幸憑藉自身水性游泳上岸。

水利安檢所隊員接獲通報趕赴現場，蔡姓漁民無外傷並表示無需送醫，卻憂心在海中載浮載沉的膠筏，因為是他賴以維生的生財器具，今天一早天候不佳仍出海捕魚，沒想到膠筏被大海吞沒，岸巡隊員拍拍他的肩膀說：「阿伯，麥撂煩惱了，我們一起救上岸！」，1小時後，眾人聯手在浪中將膠筏扶正拖拉至岸際，蔡姓漁民頻頻致謝，表示擇日將其吊掛運離。