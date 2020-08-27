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嘉縣警下月加強路口交通違規執法 統計這3處事故最多

聯合報 / 記者魯永明/嘉義縣即時報導

嘉義縣警察局配合全國同步，從9月1日起至9月30日為期1個月，針對轄區易發生交通事故路口，加強取締違規行為，交通隊統計，近2年路口交通事故件數，以「大林鎮嘉95、忠孝路口」最多，「大林鎮中興路、中山路口」次之，「民雄鄉縣164、嘉81路口」再次之。

分析路口常見違規形態及肇因如下：有紅綠燈號誌路口部分，未依號誌指示行駛，如闖紅燈、紅燈右轉、汽車未按保護時相左轉 (設有左轉箭頭路口)、機車未兩段式左轉等。有閃光紅黃號誌路口部分：未依規定落實幹道減速或支道停讓，即閃光黃燈方向未減速慢行，閃光紅燈方向未停車再開。

無號誌路口部分：未依規定減速或停讓，如轉彎車未讓直行車、少線道不讓多線道、左方車未讓右方車，或臨路口未注意遵守「慢」、「讓」、「停」等警示標誌（字）。

嘉縣107年發生行人交通事故死亡2人，108年增至7人，109年至今有6人，其中半數以上與穿越道路行為有關，為此縣警局配合全國同步，下月起加強取締以下違規行為：汽、機車不停讓行人先行；車輛轉向不暫停讓行人優先通行；汽、機車闖紅燈及紅燈右轉；行人未依規定行走行人穿越道及未依標誌、標線、號誌或手勢指揮任意穿越馬路。

警方呼籲，駕駛車輛行經路口應注意減速慢行，除依號誌行止或依規定停讓直行車、多線道車、右方車先行外，通過路口時，並應遵守停讓行人先行規定，當車輛距離行人行進方向一個車道寬（約三公尺）以內應停讓行人優先通行。

另行人應依號誌指示行走行人穿越道通過路口，並於穿越路口前確認左右方無來車始通過。請所有用路人共同建立「路口停讓」及「以人為本」的交通文化，創造順暢安全用路環境。

嘉義縣警局配合全國同步，從9月1日起至9月30日為期1個月，針對轄區易發生交通事故路口，加強取締違規行為。圖／警方提供
嘉義縣警局配合全國同步，從9月1日起至9月30日為期1個月，針對轄區易發生交通事故路口，加強取締違規行為。圖／警方提供

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