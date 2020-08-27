兇猛比特犬突然攻擊無辜騎士 鄰居：傷者腿部血肉模糊

雲林縣虎尾鎮驚傳兇猛比特犬咬傷人事件，一名廖姓男子23日晚間9點27分騎車外出，行經虎興北路時突然被一旁經過的機車所載比特犬緊咬腿部不放，造成腿部大面積撕裂傷，警方表示，當天即派員前往處理，並已受理報案，目前正在偵辦中；動植物防疫所也啟動調查，釐清飼主是否違反管理責任。

廖姓男子的姊姊昨晚在臉書社團發文，並出示社區監視器畫面，從畫面中可見，事發當時廖男與另一部機車前後騎乘，兩車相遇、呈平行時，比特犬突然從機車踏板上撲向廖男，緊咬著腿部不放，飼主見狀也卯足全力拖拉該犬隻，並向行經車輛求援，仍束手無策，造成廖男腿部被比特犬撕咬成傷。

廖男姊姊在文中指出，她的弟弟騎車外出卻被社區附近的比特犬攻擊咬傷，經目擊民眾及家人協助送醫後進行開刀治療，文末控訴警方處理效率讓他們困惑，不知道如何是好。

對此，虎尾警分局大屯派出所所長蔡昆鴻澄清，警方與飼主第一時間即前往醫院製作筆錄，並無發文所言的情形，同時呼籲飼主若外出遛狗，不甚咬傷人，會涉及過失傷害刑責，處分5年以下及50萬以下罰金。

鄰近住戶今天受訪時表示，事發當時，地面上仍清晰可見廖男受傷時的血跡，他回憶，廖男的腿傷只能用「血肉模糊」來形容，且廖男身材高壯，竟被犬隻傷得如此嚴重，左鄰右舍都很害怕出門，深怕一不小心就會被追逐攻擊，更擔心家中的老弱婦孺出意外。

廖男外甥女也在臉書上發文，「幸好是身強體壯的舅舅，幸好只是咬傷了一條腿。同一件事件發生在老弱婦孺，會是怎樣的結局。」希望藉此提醒飼養犬隻的飼主，務必善盡管理之責，莫讓兇猛犬隻傷害無辜民眾，造成不可挽回的局面。

針對該案，動植物防疫所表示，農委會2015年公告6種具有攻擊性寵物之一，比特犬為第1名，飼主在飼養管理上有一定限制，依動保法第20條規定，一般寵物出入公共場所須由7歲以上人員伴同，比特犬須由成年人伴同，且出入各場所須繫1.5公尺以內的牽繩，嘴部配戴透氣嘴套，若違反規定者，可依寵物法第29條第1項第5款，處新台幣3萬元以上15萬以下罰款。