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女大生遭黑狗狂撲做不雅動作 大腿慘留30cm傷口「有如蜘蛛網」

聯合新聞網 / 綜合報導
女大生日前帶寵物散步時遭一隻疑似被主人放養的大黑狗抓傷，腿部留下大片傷痕。圖擷自Dcard心情版
女大生日前帶寵物散步時遭一隻疑似被主人放養的大黑狗抓傷，腿部留下大片傷痕。圖擷自Dcard心情版

一名女網友在Dcard心情版發文分享前天帶著狗狗出門散步時卻遭遇慘況的故事，25日晚間9點多，她帶著狗狗出門散步，突然一隻體型壯碩的黑狗衝向她，原來是想跟她牽著的狗狗玩耍，但黑狗卻一直做出不雅動作，她只好想辦法牽著狗狗離開現場。

不過黑狗不死心的追了過來，她只好直接把狗狗抱起走路回家，豈料黑狗「轉移目標」撲向她的腿，一路上就對著她的腿不停做出不雅動作，幸好當下有2位經過的好心路人嘗試幫她把黑狗趕走，她才得以脫身。

然而，體型壯碩的黑狗不斷撲來，這也導致原PO的腿部受傷，她貼出被黑狗腳爪抓傷的照片，只見她的腿上留下2條目測超過30公分見血的傷口，其餘還有近10條的淺淺傷痕。由於事發當下已晚，她只好去到醫院急診治療，醫療人員幫她清理傷口並經過1天休養後，傷口明顯變淡，但仍留下大片瘀青。

因為黑狗身上掛有項圈且體型壯碩，看來不是附近的流浪狗，卻沒見到牠有主人陪同在側，因此原PO推測這隻黑狗應該是被放養的，原PO也表示她已經向警局備案，她也擔心事發地點附近有小學及幼稚園，深怕小孩會意外受傷。

許多網友看到原PO腿上留下的傷口不禁都心疼她，有人就說「看起來超痛...」、「那傷口看起來真的很痛...而且好多條（傷口）」、「我超怕這種會衝過來的狗」、「隔著螢幕看我都覺得痛了」、「一雙腿對於女生跟至寶沒兩樣，我懂妳的難過」、「右腿看起來就像蜘蛛網，好痛」、「噢天啊！好心疼」。

也有人說「不牽繩放養可以檢舉唷」、「有攻擊性的狗還敢放養，主人很有錯」、「拜託提告... 縱容只會有下一個受害者」、「不牽繩真的很可惡欸！」、「去公園常常遇到不管自己家狗的主人」、「有些狗很可愛，但只要沒牽繩子的我就會怕」。

流浪狗 棄養 遛狗

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