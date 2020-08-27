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高市警方破年賺406億博弈公司 逮透天豪宅內13人

聯合報 / 記者邱奕能/即時報導

許姓男子等13人，因幫年賺406億元台幣的網路博弈公司，從事線上客服、兌換賭資等工作，昨天上午遭高雄市警方進入前金區某透天豪宅內逮捕，警方另起獲15萬元現金及電腦主機等證物，警詢後依違反賭博罪嫌送辦。

據了解，許男（42歲）以2萬5000元到4萬元不等薪資，在今年6月聘請許姓、薛姓、黃姓等男子及鄭姓、楊姓女子做員工，從事協助開放賭客權限、擔任線上客服人員，協助賭客賭資兌換儲值等工作。這間博弈公司自去年8月起至今，已賺取約406億元台幣。

高雄市警察局新興分局本月初時獲報，在前金區有處透天豪宅常有高級車輛出入，且時有不祥男女進出這間透天豪宅，新興分局即與高雄市刑警大隊科偵隊共組專案小組偵辦。

昨天上午10點多時，警方眼見時機成熟，趁博弈公司員工將要進入透天豪宅內時，搶門進入屋中，當場逮捕現場13人。另起出電腦主機8台、螢幕16台、行動電話64具、路由器、分享器、U盾79個、監視器主機及15萬9400元現金等。

許男坦承犯案，並稱他們是協助博弈網站做後台開分的業務部門，警詢後依違反賭博罪將這13人移送高雄地檢署偵辦。

許姓男子等13人，因幫年賺406億元台幣的網路博弈公司，從事線上客服、兌換賭資等工作，昨天上午遭高雄市警方進入前金區某透天豪宅內逮捕。記者邱奕能／翻攝
許姓男子等13人，因幫年賺406億元台幣的網路博弈公司，從事線上客服、兌換賭資等工作，昨天上午遭高雄市警方進入前金區某透天豪宅內逮捕。記者邱奕能／翻攝
許姓男子等13人，因幫年賺406億元台幣的網路博弈公司，從事線上客服、兌換賭資等工作，昨天上午遭高雄市警方進入前金區某透天豪宅內逮捕。記者邱奕能／翻攝
許姓男子等13人，因幫年賺406億元台幣的網路博弈公司，從事線上客服、兌換賭資等工作，昨天上午遭高雄市警方進入前金區某透天豪宅內逮捕。記者邱奕能／翻攝
許姓男子等13人，因幫年賺406億元台幣的網路博弈公司，從事線上客服、兌換賭資等工作，昨天上午遭高雄市警方進入前金區某透天豪宅內逮捕。記者邱奕能／翻攝
許姓男子等13人，因幫年賺406億元台幣的網路博弈公司，從事線上客服、兌換賭資等工作，昨天上午遭高雄市警方進入前金區某透天豪宅內逮捕。記者邱奕能／翻攝
許姓男子等13人，因幫年賺406億元台幣的網路博弈公司，從事線上客服、兌換賭資等工作，昨天上午遭高雄市警方進入前金區某透天豪宅內逮捕。記者邱奕能／翻攝
許姓男子等13人，因幫年賺406億元台幣的網路博弈公司，從事線上客服、兌換賭資等工作，昨天上午遭高雄市警方進入前金區某透天豪宅內逮捕。記者邱奕能／翻攝

高雄市 賭博

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