影／消防員山難救援摔傷送加護病房 縣長、副署長探視

在中雪山參與山難搜救任務受傷的苗栗縣消防員田志中，昨天下午由直升機吊掛下山，醫院檢查發現他除了左手腕骨折，還出現氣血胸情況，目前在加護病房治療，苗栗縣長徐耀昌、消防署副署長江濟人上午11點連袂前往探視，表達關心和慰勉。

苗栗縣消防局表示，8月22日苗栗縣泰安鄉中雪山附近發生山域事故，一行5名登山客往230林道登山口方向下山，但57歲趙姓女登山客在下山途中迷途失聯，苗栗縣消防局連日來出動4梯次共派出40多人前往救，昨天下午33歲的搜救隊員田志中不慎滑落10公尺陡坡導致左手腕骨折，由直升機吊掛到苗栗縣立體育場，送往毗鄰的衛福部苗栗醫院救治。

苗栗醫院副院長蔡昌宏指出，受傷消防隊員到院檢查後，發現左胸有氣胸、血胸情況，第一時間經緊急輸血、放置胸管引流後，情況明顯改善，血壓回升、呼吸也穩定， 傷患有左手橈骨骨折情況，將等他情況較穩定時再請骨科進行處置。